Dos soldados esquelenses hicieron cima en "El techo de la Patagonia"

Al norte de Neuquén, el Volcán Domuyo es un monstruo de 4709msnm de altura conocido como "El techo de la Patagonia".

En un viaje que requirió dos etapas para ser completado, dos esquelenses cuentan a Red43 lo que implicó completar la tarea.

El sargento Jonatan Millaldeo, junto al cabo primero Matías Castillo, son esquelenses y se encuentran en la zona como parte del Ejército, en San Martín de los Andes.

"La ascensión fue realizada por una cordada militar de la cual fuimos parte", explicó el cabo primero Castillo.

"Para subir alta montaña como esta clasificado el Domuyo no solo se requiere preparación física sino también mental y hasta orgánica diría", explicaron luego de la aventura: "tiene puna factor que afecta rápidamente al organismo generando náuseas vómitos dolor de cabeza fatiga falta de aire, a esto también se le llama (mal agudo de montaña) es generado por la falta de oxígeno en altitudes elevadas más de 2500msnm".

El volcán Domuyo también es conocido como "El techo de la Patagonia" al ser de los más altos de la región. No podía ser menos que el recorrido sea completado por dos patagónicos y esquelenses.

SL