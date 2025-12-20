Marcos Napal se impuso en el festival de boxeo en Carrenleufú

Marcos Napal de la localidad de El Maitén y Rodrigo Guajardo, pupilo de Claudio “Pocho” Mariluán de la localidad de El Bolsón, fueron los únicos cordilleranos que pudieron ganar en el festival de boxeo que, por primera vez, se llevó a cabo en la localidad fronteriza de Carrenleufú.

Para dicho festival estaba pautado, como pelea principal, el combate entre Joaquín Vega de Rawson frente a Axel Antimán, pero horas antes de la velada, el capitalino informó que no podía viajar a la cordillera chubutense.

Es decir que seis combates se pudieron llevar a cabo, cuyo festival estuvo organizado por el club Defensores de Carrenleufú y contó con la presencia de autoridades de la Federación Chubutense de Boxeo.

El representante de la localidad de El Maitén, Marcos Napal se impuso por puntos, en fallo dividido, al madrynense Dylan Sacco, en tanto el otro cordillerano que cantó victoria ha sido Rodrigo Guajardo, de la localidad de El Bolsón, quien superó por puntos a Tiziano Fuentes, de Rawson.

Por su parte, Brandon Ezequiel Cheves de Puerto Madryn le ganó a Leandro Petrini de Cerro Centinela, en tanto Uziel Torres de Puerto Madryn superó en fallo unánime a Uriel Mol de El Bolsón.

En los otros dos combates, Axel Fuentes de Rawson superó en fallo unánime a José Antón (Trevelin) en tanto Jonatan Retamal, de Puerto Madryn superó también por decisión unánime a Agustín Oyarzo de Esquel (fotos gentileza: Defensores de Carrenleufú).