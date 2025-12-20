En Fontana de Trevelin no se toman vacaciones

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Pará un poquito, déjame respirar con la información. Desde aquella gran victoria ante Independiente en el Estadio Municipal, los resultados y el trabajo mancomunado de la gente de Fontana de Trevelin ha sido permanente y sin respiro.

La gran victoria en Cholila, el título de la quinta división, los arreglos en estadio “el Jardín”, con la gran obra de los vestuarios que emerge detrás de unos de los arcos; el gran bingo de la semana pasada y ahora el armado de un torneo de fútbol 7, o mejor dicho dos torneos. Uno de varones y otro de mujeres.

¿Y quien no querrá pisar el campo de juego del estadio “El Jardín” y pegarle a la redonda? Y eso será posible con el nuevo torneo de fútbol 7 que organiza la institución.

Dicho torneo para los varones se jugará durante el fin de semana del sábado 17 y domingo 18, en tanto las mujeres podrán demostrar todas sus habilidades durante el fin de semana del sábado 24 y domingo 25 de enero.

Entre los dos torneos, habrá en premios (en dinero en efectivo) un total de un millón de pesos, además de los trofeos que se entregarán a los tres primeros de cada certamen.

El costo de inscripción es de 100 mil pesos por equipo y tanto el reglamento como las planillas de juego se podrán retirar en la sede del club o llamando al 2945 698505.

UN ESTADIO DE PRIMERA

Se trabaja sin descanso en la obra que está detrás del arco. En la planta baja se están construyendo los vestuarios. En las últimas horas se culminó con el revoque grueso en la zona exterior de la parte frontal de la obra y ya se culminó con el revoque grueso en todo el interior de la planta baja.