Domingo 21 de Diciembre de 2025
21 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Alerta amarilla por fuertes vientos en gran parte de Chubut

Para este lunes se esperan vientos del oeste con ráfagas de hasta 90 km/h.
Por Redacción Red43

La Subsecretaría de Protección Ciudadana informa sobre la actualización de la zona de cobertura del alerta amarilla por vientos, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para la madrugada y tarde del lunes 22 de diciembre.

 

Se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

 

Las zonas afectadas serán: Río Senguer, Sarmiento, sudoeste de Florentino Ameghino y Escalante.

 

Ante cualquier emergencia, comunicarse con Protección Ciudadana al 0800-666-2447. 

 

 

R.G.

 

