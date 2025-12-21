Alerta amarilla por fuertes vientos en gran parte de Chubut

La Subsecretaría de Protección Ciudadana informa sobre la actualización de la zona de cobertura del alerta amarilla por vientos, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para la madrugada y tarde del lunes 22 de diciembre.

Se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Las zonas afectadas serán: Río Senguer, Sarmiento, sudoeste de Florentino Ameghino y Escalante.

Ante cualquier emergencia, comunicarse con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.

R.G.