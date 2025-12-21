Alerta amarilla por fuertes vientos en gran parte de Chubut

21 de Diciembre de 2025
sociedad |
La Subsecretaría de Protección Ciudadana informa sobre la actualización de la zona de cobertura del alerta amarilla por vientos, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para la madrugada y tarde del lunes 22 de diciembre.
Se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.
Las zonas afectadas serán: Río Senguer, Sarmiento, sudoeste de Florentino Ameghino y Escalante.
Ante cualquier emergencia, comunicarse con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.
R.G.
