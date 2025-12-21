Trevelin celebra la Navidad con su sabor más auténtico: la torta negra galesa

Tras el éxito de las dos ediciones de la Fiesta de la Torta Negra Galesa —la más reciente celebrada el pasado 7 de diciembre—, este emblema gastronómico se consolida como el postre navideño por excelencia en la región.

Más que una receta, la torta negra galesa es una historia viva. Su preparación artesanal, heredada de las primeras familias galesas que llegaron a Chubut, simboliza el esfuerzo, la unión familiar y el valor de lo hecho en casa. Cada porción guarda el sabor de la tradición y el orgullo de un pueblo que mantiene viva su herencia.

“Queremos que cada mesa de Navidad tenga un toque de nuestra historia y de nuestras manos productoras. La torta negra galesa representa todo lo que somos: trabajo, identidad y comunidad”, expresó Nicolás Ewdokimoff, secretario de Producción de Trevelin.

Elegirla en estas fiestas es también una forma de acompañar a los emprendimientos locales que la elaboran con dedicación durante todo el año, fortaleciendo la economía, la cultura, la producción y el turismo de Trevelin.

Podrás encontrar diferentes versiones y recetas de la torta negra galesa del valle 16 de octubre, en las casas de té, comercios, regionales y ferias.

