Juró una nueva Jueza de Paz titular en Esquel

Ana Paula Sotelo asumió formalmente el cargo en un acto realizado el miércoles 17 de diciembre, cumpliendo con lo dispuesto por el Consejo de la Magistratura de Chubut.
El pasado miércoles 17 de diciembre se llevó a cabo el acto de juramento y puesta en funciones de Ana Paula Sotelo como nueva Jueza de Paz titular del Juzgado de Paz de Esquel. La ceremonia se desarrolló conforme a los procedimientos establecidos y marcó el inicio formal de su desempeño en el cargo.

 

El acto fue encabezado por el Dr. Diego Fernando Rodríguez, Secretario de Justicia de Paz e Interior del Superior Tribunal de Justicia, quien tomó juramento a la nueva magistrada y formalizó su designación, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Acordada N° 2638/25 del Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut.

 

 

