Juró una nueva Jueza de Paz titular en Esquel

El pasado miércoles 17 de diciembre se llevó a cabo el acto de juramento y puesta en funciones de Ana Paula Sotelo como nueva Jueza de Paz titular del Juzgado de Paz de Esquel. La ceremonia se desarrolló conforme a los procedimientos establecidos y marcó el inicio formal de su desempeño en el cargo.

El acto fue encabezado por el Dr. Diego Fernando Rodríguez, Secretario de Justicia de Paz e Interior del Superior Tribunal de Justicia, quien tomó juramento a la nueva magistrada y formalizó su designación, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Acordada N° 2638/25 del Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut.

R.G.