Argentina: Crece el uso del aguinaldo para cancelar deudas

La cantidad de argentinos que este año utilizará el aguinaldo para saldar deudas registró un aumento significativo en comparación con el año pasado. De acuerdo con un estudio reciente, el 29% de los consultados afirmó que destinará ese ingreso adicional al pago de obligaciones financieras, lo que implica un incremento de 16 puntos porcentuales respecto de 2024, cuando esa opción alcanzaba al 13%.

Según el informe elaborado por la consultora Focus Market, este comportamiento representa la variación más marcada dentro de los destinos del aguinaldo y da cuenta de un mayor nivel de endeudamiento de los hogares, junto con la continuidad de presiones derivadas del costo de los servicios, los alimentos y los gastos diarios. De esta manera, el pago de deudas se ubicó como el principal destino del aguinaldo, luego de haber tenido un rol secundario el año anterior.

Desde la consultora señalaron que esta tendencia ya se había observado a mediados de 2025, cuando una porción relevante de los trabajadores priorizó gastos esenciales por sobre consumos no indispensables. En un contexto de ingresos que muestran estabilidad pero resultan insuficientes, el aguinaldo aparece como un recurso clave para afrontar obligaciones acumuladas, especialmente en los sectores medios.

El relevamiento también muestra un retroceso en los destinos asociados al ocio y la inversión. El gasto en vacaciones cayó del 26% al 19%, mientras que la inversión en acciones descendió del 23% al 19%. Asimismo, se redujo la compra de dólares y perdieron peso alternativas tradicionales como el plazo fijo y el acopio de productos en supermercados.

R.G.