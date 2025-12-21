14°
Domingo 21 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Provincia presentó en Rawson el libro “Patagonia Musiquera” de Oscar Payaguala

El reconocido cantautor tehuelche compartió su nuevo trabajo literario en la Biblioteca Provincial Vacchina.
El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, realizó la presentación del libro “Patagonia Musiquera, Historia y Memoria” del músico y escritor Oscar Payaguala, en la Biblioteca Pública Provincial “Bernardo Vacchina”, ubicada dentro del Centro Cultural Provincial (CCP) de Rawson, con la participación del propio autor y vecinos de la comunidad.

 

Se trató de una actividad abierta y gratuita, con el objetivo de difundir la historia y la memoria de la música patagónica.

 

Payaguala, perteneciente al pueblo Aonikenk o Tehuelche, cuenta con una trayectoria de 50 años dedicados a la música y al canto patagónico. Recorrió gran parte del país como difusor cultural y realizó giras por Sudamérica, Europa, Estados Unidos y Japón. A lo largo de su carrera obtuvo premios nacionales e internacionales, entre ellos el Martín Fierro y el Cóndor de Plata, y posee más de 30 discos y cuatro libros editados.

 

Tras la presentación, el músico destacó la importancia de volver “a esta casa de todos los chubutenses”, en referencia al Centro Cultural Provincial.

 

“Estamos presentando la historia de la música en Patagonia, que es distinto a lo que dicen muchos: música de la Patagonia, que es muy diversa. Este libro habla de la historia y de los músicos que nos precedieron, los que nos dieron la sabiduría para llegar a este hoy, en que ya estoy cerca del retiro para dar paso a las nuevas generaciones”, expresó.

 

“Chubut es muy diverso musicalmente: tiene 26 ritmos comprobados en terreno. Por eso tiene tantas fiestas populares respaldadas por la Subsecretaría de Cultura. Pero también es vital revalorizar a nuestros músicos. No todo lo que viene de afuera es mejor”, afirmó.

 

Sobre el proceso de creación del libro, Payaguala señaló que lo escribió durante el invierno, en un período de aislamiento creativo. “Después de hachar leña y sin celular, creí que era el tiempo de iniciar esta tarea de revalorizar a nuestros mayores. No sé si habrá una segunda edición: falta la generación que nos va a suceder, aunque viene lenta; los chicos están en otras cosas, y está bien, esa es la diversidad cultural”, explicó.

 

 

R.G.

 

