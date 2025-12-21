14°
Chubut fortalece su presencia internacional en Ronda de Negocios Vitivinícolas del CFI

Bodegas chubutenses participaron en la misión comercial en Buenos Aires acompañados por el Ministerio de Producción -a través de la Dirección de Comercio Exterior- y la Casa del Chubut.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Chubut tuvo una destacada participación en la Ronda Internacional de Negocios y Capacitación para el Sector Vitivinícola, organizada días pasados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Buenos Aires.

 

En ese marco, el Gobierno del Chubut que conduce Ignacio “Nacho” Torres, a través de la Dirección de Comercio Exterior dependiente del Ministerio de Producción; y la Casa del Chubut acompañó a las bodegas provinciales durante las jornadas de capacitación y reuniones comerciales con importadores de Brasil, Perú, Ecuador y Paraguay.

 

Respuesta positiva

 

Juan Molano Mesa, de Contra Corriente, valoró la calidad del encuentro y el interés despertado por los vinos chubutenses, “la organización fue excelente, muy bien coordinada por los equipos del CFI. Tuvimos múltiples entrevistas con importadores de Brasil, Perú y Paraguay, y varios mostraron un interés concreto en avanzar. Para nosotros, que estamos dando nuestros primeros pasos en este tipo de misiones, la respuesta fue muy positiva”.

 

El productor destacó además el acompañamiento institucional, “la Casa del Chubut estuvo presente generando contenidos y acompañándonos en todo el proceso. Quedamos con contactos muy firmes y ahora estamos avanzando en los envíos de información para cerrar nuevas oportunidades”.

 

Por su parte, la representante de Casa Yagüe, Paula Cardozo, subrayó que la ronda permitió abrir nuevas conversaciones y consolidar mercados ya trabajados, “muchos de los importadores provenían de países como Perú y Brasil, generamos posibilidades para ingresar a nuevos Estados y complementar el trabajo que ya venimos haciendo”.

 

Desde la bodega de Trevelin, agregó que “un importador de Paraguay mostró un interés especial y eso abre una puerta concreta para seguir proyectando. También surgieron contactos con un operador europeo, así que seguimos en comunicación para profundizar nuestros vínculos”.

 

La misión incluyó capacitaciones sobre certificaciones internacionales, concursos y puntajes de vino; una presentación de regiones vitivinícolas de todo el país y una serie de rondas de negocios individuales programadas en la sede del CFI. Estas acciones forman parte del trabajo conjunto que lleva adelante la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres a través del Ministerio de Producción para fortalecer la presencia del sector vitivinícola de Chubut en mercados globales.

 

 

R.G.

 

