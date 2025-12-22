16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 22 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
22 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Un hombre armado amenazó a trabajadores de una radio local

En la mañana del sábado, se reportó el llamativo hecho. Una segunda llamada a la policía involucraría al mismo sujeto en otro altercado. Los detalles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La comisario Carolina Pauli, de la Unidad Regional Esquel, reportó en la mañana de hoy las intervenciones ocurridas este fin de semana. 

 


El día sábado, en horas de la mañana: “Un masculino que es conocido aquí en la ciudad de Esquel, se apersonó en Radio Nacional, ubicado sobre la avenida Alvear. Ingresó a la radio, comienza a amenazar allí a algunos presentes en distintas manifestaciones que realizó”.

 


Los trabajadores de la radio lograron sacarlo del edificio: “lo logran sacar del interior de la radio, pero le cierran la puerta y esta persona saca o extrae del interior de una mochila un elemento punzante que podría llegar a ser un cuchillo”.

 


El hecho quedó registrado: “En filmaciones, hubo cámaras que toman presencia en esta situación, así que se están haciendo los análisis correspondientes de eso, y determinar si es efectivamente un arma blanca, un tipo cuchillo, o eventualmente un punzó tipo faca, o cualquier otro elemento que podría haber sido, que igualmente no deja de ser ofensivo y ampliar el poder ofensivo que tiene esta persona, así que por el momento quedó caratulada la causa como amenazas con arma blanca”.

 


El llamado a la policía por otra situación que involucra al mismo sujeto: “En el mismo horario se recibe otro llamado a la comisaría segunda, haciendo referencia a que esta misma persona estaría generando disturbios en otro sector de aquella jurisdicción, así que se está tratando de hacer un seguimiento con las cámaras, a ver si se puede tomar la posibilidad de que efectivamente haya sido tan veloz de trasladarse de un punto a otro de la jurisdicción”.

 


SL 
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Juró una nueva Jueza de Paz titular en Esquel
2
 Gualjaina celebra a sus primeras abogadas
3
 Noche de terror: Incendio destruyó tres viviendas y Bomberos rescataron un gatito con quemaduras
4
 Incidentes a la salida de un boliche y agresiones a la policía
5
 Tres detenidos tras huir de un control y agredir a policías en Esquel
1
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
2
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
3
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
4
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
5
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -