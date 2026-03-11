Recolectan semillas nativas para restaurar el bosque en el Parque Nacional Lago Puelo

En el marco del Plan de Gestión del Parque Nacional Lago Puelo, la organización Bosquear firmó un acuerdo de articulación institucional que habilita el ingreso al área protegida para la identificación de rodales semilleros y la recolección de material genético de especies nativas.

La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la conservación y regeneración del bosque andino patagónico, priorizando el uso de material genético local.

Durante las últimas semanas se llevaron adelante jornadas técnicas de recolección de semillas de distintas especies del bosque, mediante técnicas manuales y el uso de redes. Estas tareas se realizan bajo criterios que garantizan el cuidado del material genético y su correcta trazabilidad.

Según explicaron desde el proyecto, trabajar con semillas provenientes del propio territorio permite reforzar la resiliencia del ecosistema y preservar la identidad ecológica del bosque, ya que las plantas que se desarrollen estarán adaptadas a las condiciones ambientales locales.

Las semillas recolectadas serán posteriormente producidas en vivero y destinadas a futuros proyectos de regeneración ecológica dentro del Parque.

Este acuerdo marca además el inicio de una agenda de trabajo conjunta para este año, que contempla la producción de plantas nativas, nuevas instancias de recolección y el desarrollo de intervenciones planificadas en distintos sectores del área protegida.

La iniciativa busca consolidar un proceso sostenido de restauración ecológica que contribuya a la recuperación de ambientes degradados y al fortalecimiento del bosque nativo en el Parque Nacional Lago Puelo.

O.P.