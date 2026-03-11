La Universidad del Chubut alcanza un récord histórico de inscriptos para el ciclo 2026

La Universidad del Chubut (UDC) alcanzó un nuevo récord de inscripciones para el ciclo lectivo 2026, consolidando su crecimiento institucional y su presencia en todo el territorio provincial. Según los datos recolectados al cierre de las inscripciones, 2353 personas se inscribieron para iniciar sus estudios superiores en la universidad provincial. En este sentido, los números superaron las expectativas del rectorado ya que los resultados preliminares arrojaron únicamente 1700 inscripciones realizadas.



En este sentido, el secretario académico de la UDC, Aldo Ana, destacó la importancia de este nuevo hito institucional: “Este récord de inscriptos refleja el trabajo sostenido que viene realizando la Universidad del Chubut para ampliar oportunidades de acceso a la educación superior. Cada vez más personas confían en nuestra propuesta académica, la cual busca formar profesionales comprometidos con el desarrollo de la provincia”.



“Además, en ese proceso varias carreras han incorporado la modalidad a distancia, una estrategia que permite ampliar el acceso a la educación superior y llegar a estudiantes de distintas localidades de la provincia”, señaló el secretario académico.



Expansión educativa y territorial



El crecimiento de la matrícula también expresa la expansión de la territorialidad de la Universidad del Chubut, que desde su creación ha desarrollado una política educativa orientada a atender las problemáticas específicas de la provincia. A través de la formación de nuevos perfiles profesionales, la institución logra aportar herramientas concretas para el desarrollo social, productivo y comunitario de Chubut.



Además, este año se incorporó la Tecnicatura Universitaria en Cuidados Integrales, una nueva propuesta formativa orientada a responder a demandas sociales vinculadas al cuidado, la salud y el acompañamiento de personas en diferentes contextos.



Oferta académica con nuevas modalidades de cursada



La Universidad del Chubut cuenta con una oferta académica que articula carreras presenciales y propuestas con modalidad a distancia, organizadas en las Escuelas de Salud Social y Comunitaria; y Producción, Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta diversidad permite que estudiantes de distintas localidades puedan acceder a la formación universitaria sin necesidad de trasladarse, combinando instancias virtuales con actividades presenciales según las características de cada carrera.



Dentro de su propuesta formativa se encuentran carreras presenciales como la Licenciatura en Enfermería; la Licenciatura en Terapia Ocupacional; la Licenciatura en Administración de Áreas Naturales; y la Tecnicatura Universitaria Guardaparque, que se dictan en distintas extensiones áulicas de la UDC en la provincia.



En paralelo, la universidad ha ampliado la modalidad a distancia en varias carreras vinculadas a áreas estratégicas para el desarrollo provincial. Entre ellas se encuentran la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software; la Licenciatura y Tecnicatura Universitaria en Redes y Telecomunicaciones; la Tecnicatura Universitaria en Energías Renovables; la Tecnicatura Universitaria en Gestión de la Información de Salud; la Tecnicatura Universitaria en Administración de Emprendimientos Agropecuarios; y la Tecnicatura Universitaria en Cuidados Integrales, que combinan cursadas virtuales con instancias presenciales para prácticas y evaluaciones.



Inicio de ciclo para ingresantes UDC



En el marco del inicio del ciclo lectivo, la UDC dará comienzo el 16 de marzo al Programa de Nivelación Universitaria (PNU), una instancia formativa obligatoria destinada a quienes ingresan a cualquiera de las carreras de la institución.

El programa se cursará de manera completamente a distancia durante el primer cuatrimestre de 2026 y tiene como objetivo brindar a las y los estudiantes los saberes básicos necesarios para favorecer un desempeño académico óptimo en el inicio de su trayectoria universitaria.



El PNU está compuesto por diversos espacios curriculares orientados principalmente al fortalecimiento de la comprensión de textos y al abordaje de asignaturas consideradas fundamentales para la formación universitaria, como biología y matemáticas.



De esta manera, la UDC se prepara para dar inicio al ciclo lectivo 2026 con la cohorte de ingresantes más numerosa desde su creación. El comienzo del Programa de Nivelación Universitaria marcará el primer paso en la trayectoria académica de más de dos mil estudiantes que se suman a la comunidad universitaria.

