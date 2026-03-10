21°
El uranio de Chubut entra en la agenda de inversiones nucleares

Durante la Argentina Week, el Gobierno presentó proyectos vinculados a energía nuclear, minería de uranio y nuevos desarrollos tecnológicos. Entre las iniciativas destacadas aparece un yacimiento ubicado en la Meseta Central chubutense.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional incluyó al sector nuclear dentro de la agenda de oportunidades de inversión que se presenta esta semana en Nueva York durante la Argentina Week, un encuentro que reúne a funcionarios, empresas y fondos internacionales interesados en proyectos de energía, minería y tecnología.

 

Según informó EconoJournal, la Secretaría de Asuntos Nucleares organizó la participación de compañías públicas y privadas con el objetivo de mostrar oportunidades vinculadas a la minería de uranio, el desarrollo del ciclo del combustible nuclear y la provisión de tecnología para reactores modulares pequeños (SMR).

 

Entre las empresas que forman parte de la presentación se encuentra UrAmerica, firma dedicada a la exploración de minerales críticos que posee el proyecto de uranio Meseta Central, ubicado en la provincia de Chubut. Este emprendimiento forma parte del paquete de iniciativas que el sector nuclear argentino busca exhibir ante potenciales inversores.

 

El interés por la región patagónica está relacionado con el potencial uranífero identificado en la Meseta Central, donde distintos relevamientos históricos de la Comisión Nacional de Energía Atómica detectaron depósitos en áreas como Cerro Solo, Laguna Colorada, Laguna Salada y Meseta Central. Sin embargo, el desarrollo de esta actividad continúa condicionado por el marco legal vigente en la provincia, que mantiene restricciones a la explotación minera.

 

La Argentina Week se realiza entre el 9 y el 12 de marzo con el respaldo de entidades financieras y organizaciones empresariales internacionales. La delegación nuclear argentina está integrada por compañías como Nucleoeléctrica Argentina, INVAP, Dioxitek, Conuar, IMPSA, Corporación América, Meitner Energy y UrAmerica.

 

Uno de los ejes de la estrategia oficial es impulsar nuevamente la minería de uranio, una actividad que en los últimos años tuvo escaso desarrollo en el país pero que vuelve a cobrar relevancia ante el renovado interés global por la energía nuclear y las nuevas tecnologías de reactores modulares.

 

 

 

R.G.

 

