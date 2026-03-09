Realizarán una jornada de memoria y prevención de violencias de género

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Dirección de Género y Diversidad de la Municipalidad de El Bolsón invita a participar de una jornada de formación, memoria y reflexión orientada a fortalecer la prevención de las violencias de género.

El encuentro, titulado “Memoria hacia la prevención: insumos para políticas públicas”, se realizará el jueves 12 de marzo a las 9 horas en la Casa del Bicentenario de El Bolsón. La actividad es organizada en conjunto con las concejalas Laura Rojas y Rosa Monsalve.

La propuesta busca generar un espacio de intercambio, reflexión y formación para fortalecer herramientas de prevención, acompañamiento y abordaje de las violencias de género.

Presentarán el proyecto “Memoria Florecida”

En ese marco, se realizará la presentación del proyecto “Memoria Florecida”, una iniciativa que reúne crónicas narrativas y una producción audiovisual en homenaje a víctimas de femicidio en la localidad.

El objetivo del proyecto es transformar la memoria en acción, aportando información, testimonios y herramientas que permitan mejorar las políticas públicas vinculadas a la prevención de las violencias de género.

Cronograma de la jornada

Durante la actividad se desarrollarán distintas instancias de trabajo y participación que incluyen:

Presentación de la jornada

Exposición de estadísticas

Intercambio de experiencias

Espacio de debate

El encuentro tendrá además un cierre cultural con la presentación artística de Luz Ayün y el Ballet Alas y Raíces.

O.P.