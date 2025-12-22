Fe, alegría y canto en el Pesebre Viviente de Esquel

María Eugenia Salgado Salomón, voluntaria de Cáritas, fue parte del Pesebre Viviente realizado en la plaza San Martín de Esquel.



La iniciativa fue planteada por las parroquias locales: “Nace del trabajo de todo el año y de querer devolverle a la ciudad un poco de todo lo que se brinda y de vivir lo que para nosotros es el hecho más importante que es el nacimiento de Jesús”.



La acción fue llevada a cabo por la Iglesia y por otras instituciones: “El Ejército Argentino, obviamente la Municipalidad, la Dirección de Cultura que propiciaron el sonido y todo lo técnico, fue una experiencia hermosísima”.



El Pesebre fue el eje central, pero la celebración no se quedó en eso: “Hubo danza, hubo un grupo coral también antes que cantó algunas canciones, así que fue una noche hermosa para compartir todos juntos aquí en la ciudad. Como se puede escuchar de fondo siguen cantando villancicos, la gente sigue prendida y sacándose fotos con el niñito, con María, con José”.



