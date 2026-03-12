15°
19°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 12 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Centro de diaEsquel
12 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

La Municipalidad proyecta un cargo por concurso para la conducción del Centro de Día

El director de Gobierno de Esquel, Diego Austin, llevó tranquilidad sobre la continuidad del servicio, destacando el rol del equipo técnico y la intención de concursar el cargo de coordinación. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El director de Gobierno de la Municipalidad de Esquel, Diego Austin, participó de un encuentro clave para informar sobre el presente del Centro de Día, luego de que surgieran dudas en la comunidad sobre su funcionamiento. Durante la reunión, en la que también estuvieron presentes la directora de Inclusión, Alejandra Crespo, y el equipo técnico, el funcionario aseguró que el espacio mantiene su categoría y continúa trabajando de forma habitual en jornada extendida hasta las 16 horas. Austin aclaró que la salida de la anterior coordinadora no se debió a irregularidades en la contratación de personal, sino a una serie de malentendidos operativos vinculados a una adenda de horas que buscaba una adecuación horaria para cumplir con el contrato vigente. "Hay que destacar siempre la predisposición que tiene el equipo técnico del centro de día que ha hecho un trabajo impecable en cuanto a lo que es la adecuación horaria", remarcó el director, señalando que los 28 concurrentes actuales están plenamente contenidos por los profesionales a cargo.

 

En cuanto a la acefalía en la coordinación, Austin adelantó que la intención del municipio es que el reemplazo surja de un proceso transparente y no de una designación política directa. La propuesta que se elevará a la comisión ejecutiva del consejo es que el cargo sea a través de un concurso, buscando que la institución cuente con una conducción técnica de carrera que trascienda los turnos electorales. Al respecto, el funcionario fue contundente al expresar que "en este tipo de cuestiones nosotros somos partidarios de que se establezcan políticas públicas para que sean transversales a cualquier gestión de gobierno" y añadió que el servicio debe estar "lo más alejado posible de lo que son las cuestiones políticas" por tratarse de la atención a personas con discapacidad. Si bien el Centro de Día depende de la Dirección de Inclusión y esta, a su vez, de la Secretaría de Gobierno, no hay una urgencia temporal para el nuevo nombramiento debido al buen desempeño del esquema actual.

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD: Diego Armando Leal
2
 Escándalo por video en redes: Miquelarena pidió que lo investiguen en la Fiscalía
3
 Conflicto en Bosques: trabajadores iniciaron una retención de servicios por tiempo indeterminado
4
 Aerolíneas Argentinas sube los precios de los pasajes
5
 Campaña Antigripal 2026: conocé quiénes deben vacunarse y dónde asistir
1
 Nuevo puente peatonal conecta la Huella Andina
2
 Charla abierta en Trevelin para aprender a prevenir estafas y hackeos
3
 Auténtico: nueva pizzería multi espacios con shows y sabores gourmet en Trevelin
4
 Trevelin será sede del primer Torneo Provincial FENACH del año
5
 Distribución de forraje a productores ganaderos en la región de la Cordillera
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -