Un agente policial de Esquel se capacitó como piloto de drones

El Agente de la Policia del Chubut, Daniel Velázquez, perteneciente a la División Policial de Investigaciones de Esquel, culminó con éxito el “Curso de Piloto de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT)”.

Dicha formación fue impartida por el Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil "Drones VIP" y se extendió durante siete meses. El proceso educativo integró una fase teórica virtual y jornadas de instrucción práctica presencial desarrolladas en las ciudades de Neuquén y Cipolletti.

Tras superar satisfactoriamente el examen ante un inspector evaluador de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el Agente Velázquez obtuvo la certificación oficial como Piloto a Distancia de VANT / RPA.



La incorporación de personal certificado en esta tecnología representa un avance estratégico para la institución.

Contar con un piloto de drones profesional permite proporcionar una perspectiva aérea privilegiada en operativos de búsqueda y rescate, facilita el reconocimiento de terrenos hostiles o de difícil acceso sin poner en riesgo la integridad física de los efectivos

. La profesionalización en el uso de drones permite a la Policía del Chubut contar con tecnología que brinda una respuesta más ágil, eficiente y segura para toda la comunidad.

SL