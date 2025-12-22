16°
Esquel, Argentina
Lunes 22 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Esquema de atención y turnos en el Hospital Zonal de Esquel por las festividades

Desde las redes el HZE informa que, ante el asueto decretado, se suspende la atención programada en fiestas, reprogramando la entrega de turnos para el 23 y 30 de diciembre según especialidad.
El Hospital Zonal de Esquel comunica a través de sus redes sociales las modificaciones en su esquema de atención con motivo del asueto decretado por el Gobierno del Chubut mediante el decreto N° 1507/25.

 

Durante los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre, así como el 1 y 2 de enero de 2026, no habrá actividad administrativa ni turnos médicos programados tanto en el hospital central como en los Centros de Atención Primaria de la Salud. No obstante, se garantiza la continuidad de la atención de emergencias de forma permanente a través del Servicio de Guardia.

 

En relación a la reprogramación para la obtención de turnos, se informa que los cupos para Traumatología, que habitualmente se otorgan los viernes, se brindarán excepcionalmente este martes 23 de diciembre debido al feriado del viernes 26. Por su parte, el otorgamiento de turnos para el resto de las especialidades médicas se realizará el martes 30 de diciembre, con la única excepción del servicio de Gastroenterología.

 

La modalidad de atención para estas jornadas iniciará a las 7:00 con la entrega de números para organizar la fila, mientras que las ventanillas de asignación operarán desde las 8:00 hasta las 11:30. Con el fin de asegurar una distribución equitativa ante la alta demanda, cada usuario podrá solicitar un máximo de tres turnos, siempre que pertenezcan a especialidades diferentes.

 

Es requisito indispensable presentarse con el Documento Nacional de Identidad, el número de historia clínica y la orden médica correspondiente en caso de derivaciones. Cabe destacar que este proceso está destinado exclusivamente a residentes de Esquel, ya que los pacientes de otras localidades cordilleranas deben gestionar sus turnos a través de sus respectivos Hospitales Rurales.

 

 

 

E.B.W. 

 

