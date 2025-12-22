Incendio en el Lago Menéndez: más de 20 combatientes trabajan para frenar el avance del fuego

El comando unificado encargado del combate del fuego brindó una actualización sobre el estado del incendio que afecta el brazo sur del Lago Menéndez. Al día de hoy, el foco se mantiene en estado activo, con una superficie afectada estimada de 340 hectáreas, cifra que queda sujeta a una medición técnica final una vez que las condiciones lo permitan.

Despliegue de brigadistas y medios aéreos Durante la jornada de ayer, un total de veinte combatientes —diez pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales y diez al Servicio Provincial de Manejo del Fuego— operaron en el terreno utilizando herramientas manuales y equipos de bombeo. Esta tarea fue respaldada desde el aire por dos aviones hidrantes dependientes de la Agencia Federal de Emergencias.

Para el día de hoy, el operativo se ha intensificado con el ingreso de doce combatientes nacionales y diez provinciales. El traslado del personal se realizó mediante una embarcación de la empresa Safari Lacustre, permitiendo a las cuadrillas retomar los trabajos desde el anclaje establecido el día anterior y avanzar en dirección hacia la cabeza del incendio. El despliegue cuenta nuevamente con el apoyo de medios aéreos federales.

Condiciones climáticas y situación del Parque El pronóstico meteorológico para la zona prevé una temperatura máxima de 12° C y una humedad relativa mínima elevada, del 70%. Se espera que al mediodía los vientos del sector oeste alcancen velocidades de entre 25 y 35 km/h, con ráfagas superiores. No obstante, el cielo nublado trae consigo la probabilidad de precipitaciones, un factor que podría favorecer las tareas de control.

Desde la Intendencia del Parque Nacional Los Alerces informaron que el área protegida se encuentra abierta al público. Los servicios turísticos funcionan con normalidad y todas las sendas de caminata permanecen habilitadas para los visitantes. Asimismo, el tránsito por la Ruta Provincial 71 es normal, aunque se recomienda circular con extrema precaución debido a la presencia de maquinaria realizando trabajos viales de mejora de calzada.

Finalmente, las autoridades reiteraron que se encuentra estrictamente prohibido el uso del fuego en todo el ámbito del parque hasta el 30 de abril de 2026. Los únicos espacios considerados "seguros" para encender fuego se limitan exclusivamente a los predios de campamentos administrados por prestadores turísticos autorizados.

F.P