Rubén Álvarez: "cuanto antes podamos votar, para que las empresas puedan empezar a trabajar"

El día viernes, Esquel tendrá su sesión de apertura del Honorable Concejo Deliberante, en la que el intendente Matías Taccetta inaugurará el periodo de sesiones ordinarias para el año 2026.



Rubén Álvarez preside la sesión: ”por el voto de la mayoría de los concejales sigo a cargo de la presidencia por este periodo legislativo. Con todas las expectativas de escuchar qué es lo que tiene para decir el intendente, la evaluación que hace tanto de los dos años de gestión pasados como el anuncio de obras y de gestión que tiene para este año que viene”.



La importancia institucional: “que el intendente lo pueda explicar a toda la sociedad y con todas las expectativas para un año legislativo que no va a ser sencillo. Va a ser un año casi de campaña política, el trabajo lógico con quienes ya se perfilen para algunos cargos”.



Para esta presentación, están invitados representantes de múltiples espacios locales: “asociaciones, fuerzas armadas y seguridad, la iglesia, y en este caso lo he tratado a ser extensivo y particular a todos los ex concejales, ex intendentes”.



En el acto por el 120° aniversario, tuvieron el pedido de políticos de distintas gestiones a ser invitados: “ser material de consulta permanente, esto corre por mi cuenta, me parece que lo mejor que podemos hacer es consultar a los viejos, viejos en el buen término, y seguir consultándolo porque tienen mucho para enseñarnos”.



El trabajo del Concejo: “En verano, periodo de receso, se siguió trabajando en algunas comisiones como la de legales con el tema del parque industrial y con el tema del régimen de promociones que había propuesto el ejecutivo, para lo que fuesen construcciones particulares, así que esperemos poder tener el acompañamiento en el caso de los de la ordenanza de beneficios a construcciones”.



El impulso del proyecto para inversiones turísticas: “Que el vecino por ahí entienda lo que se hizo en su momento, para los beneficios de emprendimientos turísticos, ahora se traspola al vecino particular que quiere construir una casa o construir un local comercial, ampliar un local comercial o una casa”.



Nuevos beneficios impositivos y de tasas ”siempre que obviamente que se contrate trabajadores de Esquel, como ha sido todos estos estos regímenes de promoción al trabajo local”.



El avance en el proyecto del Parque Industrial: “con algunas correcciones que pidió la oposición, pero Álvarez aclaró que el apuro es “una cuestión climática, la construcción tiene sus tiempos, comenzará la veda en el invierno, así que bueno cuanto antes podamos votarla para que las empresas puedan empezar a trabajar sería lo ideal”.



