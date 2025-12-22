15°
Esquel, Argentina
Lunes 22 de Diciembre de 2025
Del resguardo del huemul al apoyo a eventos locales: el balance operativo de la ADRE.

Ante la demanda de inversores, la Agencia trabaja en guías de producciones intensivas. Nelson Peláez aseguró que el foco principal está puesto en la generación de empleo genuino.
Nelson Peláez, Gerente de la Agencia de Desarrollo Regional (ADRE), realizó un balance exhaustivo sobre el desempeño de la institución, calificando el periodo actual como sumamente positivo. Uno de los logros fundamentales fue la puesta al día de la contabilidad y los registros, lo que permitió a la agencia alinearse para acompañar a sus socios en gestiones puntuales de financiamiento y líneas de crédito.

 

 

Acciones concretas y nuevos socios

 

Durante este año, la ADRE funcionó como canal administrativo central para eventos relevantes, como el encuentro de paisajismo realizado en Esquel, donde se gestionaron inscripciones y pagos. Asimismo, tuvo un rol operativo en el Proyecto Padas del Parque Nacional Los Alerces, facilitando el recambio y la instalación de alambrados nuevos para proteger al huemul en zonas afectadas por incendios y prevenir accidentes con animales sueltos.

 

 

La agencia continúa expandiendo su alcance territorial. "Estamos logrando que todo el tramado productivo, emprendedor y empresarial de la comarca de Los Alerces esté dentro de la agencia", afirmó Peláez, destacando la reciente incorporación de la Facultad de Ingeniería de la UNPSJB. Esta nueva alianza se suma a socios históricos como las Secretarías de Producción y Cámaras de Comercio de Esquel y Trevelin, FEHGRA, INTA, Parques Nacionales y diversas escuelas agrotécnicas.

 

 

Fortalecimiento institucional y objetivos 2025-2026

 

Un hito clave para la organización fue el cumplimiento del objetivo de profesionalizar su estructura, logrando la designación de un gerente y un administrativo, lo que agiliza notablemente la capacidad de gestión. Además, la ADRE se inscribió como proveedor del Estado y se encuentra en vías de convertirse en una Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT), lo que abrirá puertas a nuevas líneas de financiamiento.

 

 

De cara al futuro, la planificación para el año 2026 ya está en marcha bajo un esquema de subcomisiones de trabajo para optimizar el tiempo de los representantes. Los lineamientos estratégicos definidos incluyen:

 

 

  • Cáñamo y cannabis.

     

  • Foresto-industria (incluyendo el evento FEDEMAD).

     

  • Producciones intensivas e industria del conocimiento.

     

  • Servicios urbanos, producción y turismo.

     

 

Atracción de inversiones y empleo

 

En sintonía con la reciente ordenanza municipal de Esquel que impulsa las producciones intensivas, la Agencia trabaja en la elaboración de fichas técnicas para inversores. "Hay muchísimas consultas de inversores que quieren llegar a nuestra zona y no tienen concretamente una acción concreta en la cual invertir", explicó Peláez. Estas fichas permitirán ofrecer alternativas de producción claras según el capital disponible de los interesados.

 

 

Finalmente, el gerente resaltó el rol de la ADRE en el impulso de la ordenanza del Parque Industrial, facilitando la incorporación de empresas. "La producción es generar empleo. Si es generación de empleo lo que se produce, la agencia va a estar trabajando ahí", concluyó el referente del desarrollo regional.

 

 

