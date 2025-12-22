Alerta por Lyme en Chubut: el testimonio de una vecina de Rawson sobre una enfermedad "invisible"

La Enfermedad de Lyme, una patología causada por la bacteria Borrelia burgdorferi y transmitida por la picadura de garrapatas de patas negras, ha ganado visibilidad en la provincia tras el valiente testimonio de una vecina de Rawson. A través de su experiencia personal, la paciente busca alertar sobre una dolencia que, aunque poco conocida en Argentina, puede tener consecuencias devastadoras si no se trata a tiempo.

La vecina relató el complejo camino que debió transitar hasta llegar al diagnóstico correcto. Conocida en el ámbito médico como "la gran imitadora", la Enfermedad de Lyme presenta síntomas que fácilmente pueden confundirse con otras afecciones, como fibromialgia, fatiga crónica o enfermedades neurológicas. El síntoma inicial suele ser una erupción cutánea en forma de "ojo de buey", pero si la bacteria avanza, puede afectar articulaciones, el corazón y el sistema nervioso.

Uno de los principales desafíos que enfrentó la vecina de Rawson fue la falta de profesionales especializados y de protocolos claros en el país para abordar esta patología. Según su testimonio, los análisis estándar no siempre detectan la infección en etapas crónicas, lo que lleva a los pacientes a deambular por consultorios durante años sin recibir el tratamiento antibiótico adecuado.

La difusión de este caso tiene un objetivo claro: la prevención y la concientización. En zonas rurales o con abundante vegetación, se recomienda el uso de repelentes, ropa clara y la revisión exhaustiva del cuerpo tras actividades al aire libre. La detección temprana es la llave para evitar que la enfermedad se vuelva crónica y afecte la calidad de vida de manera permanente.

El testimonio de esta chubutense no solo expone su lucha personal, sino que abre un debate necesario sobre la necesidad de actualizar los registros epidemiológicos y capacitar al personal de salud local frente a enfermedades emergentes que ya están presentes en nuestro territorio.

F.P