15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 22 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
22 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Alerta por Lyme en Chubut: el testimonio de una vecina de Rawson sobre una enfermedad "invisible"

Conocida como "la gran imitadora", esta enfermedad afecta múltiples órganos. El relato de una paciente dé Rawson que logró identificarla y hoy busca visibilizar la patología transmitida por garrapatas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Enfermedad de Lyme, una patología causada por la bacteria Borrelia burgdorferi y transmitida por la picadura de garrapatas de patas negras, ha ganado visibilidad en la provincia tras el valiente testimonio de una vecina de Rawson. A través de su experiencia personal, la paciente busca alertar sobre una dolencia que, aunque poco conocida en Argentina, puede tener consecuencias devastadoras si no se trata a tiempo.

 

 

La vecina relató el complejo camino que debió transitar hasta llegar al diagnóstico correcto. Conocida en el ámbito médico como "la gran imitadora", la Enfermedad de Lyme presenta síntomas que fácilmente pueden confundirse con otras afecciones, como fibromialgia, fatiga crónica o enfermedades neurológicas. El síntoma inicial suele ser una erupción cutánea en forma de "ojo de buey", pero si la bacteria avanza, puede afectar articulaciones, el corazón y el sistema nervioso.

 

 

Uno de los principales desafíos que enfrentó la vecina de Rawson fue la falta de profesionales especializados y de protocolos claros en el país para abordar esta patología. Según su testimonio, los análisis estándar no siempre detectan la infección en etapas crónicas, lo que lleva a los pacientes a deambular por consultorios durante años sin recibir el tratamiento antibiótico adecuado.

 

 

La difusión de este caso tiene un objetivo claro: la prevención y la concientización. En zonas rurales o con abundante vegetación, se recomienda el uso de repelentes, ropa clara y la revisión exhaustiva del cuerpo tras actividades al aire libre. La detección temprana es la llave para evitar que la enfermedad se vuelva crónica y afecte la calidad de vida de manera permanente.

 

 

El testimonio de esta chubutense no solo expone su lucha personal, sino que abre un debate necesario sobre la necesidad de actualizar los registros epidemiológicos y capacitar al personal de salud local frente a enfermedades emergentes que ya están presentes en nuestro territorio.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Noche de terror: Incendio destruyó tres viviendas y Bomberos rescataron un gatito con quemaduras
2
 Incidentes a la salida de un boliche y agresiones a la policía
3
 Un hombre armado amenazó a trabajadores de una radio local
4
 Tres detenidos tras huir de un control y agredir a policías en Esquel
5
 Un secreto guardado por años terminó en condena: Abuso a una niña dentro de su propia familia
1
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
2
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
3
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
4
 Desarticulan red de tráfico ilegal de carne de guanaco en Chubut
5
 Taccetta: "Esquel tiene el mayor volumen de obras y empleo de las últimas décadas"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -