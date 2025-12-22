Dictan conciliación obligatoria y se levanta el paro de controladores aéreos de este martes

En una decisión de último momento destinada a evitar el caos en el transporte aéreo, el Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que mantenían los controladores aéreos. Con esta medida, el gremio ATEPSA (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación) confirmó el levantamiento del paro que estaba previsto para este martes en todos los aeropuertos de la Argentina.

La disposición, emitida por la Secretaría de Trabajo, impone un período de 15 días hábiles en los cuales las partes deberán sentarse a negociar sin realizar medidas de fuerza. El objetivo es destrabar el conflicto salarial y operativo que el gremio mantiene con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), garantizando que no haya afectaciones en el servicio durante el inicio del movimiento turístico por las fiestas de fin de año.

Desde el sindicato habían anunciado originalmente un cronograma de paros intermitentes alegando la falta de acuerdo en las paritarias y la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad operativa en las torres de control. Sin embargo, al acatar la normativa legal vigente, los controladores aseguraron que la operatividad de los despegues y aterrizajes en Ezeiza, Aeroparque y los aeropuertos del interior —incluyendo la zona cordillerana— será normal durante la jornada de mañana.

Esta resolución trae alivio a miles de pasajeros que tenían vuelos programados y que enfrentaban la posibilidad de cancelaciones o demoras prolongadas. Durante las próximas dos semanas, los representantes gremiales y los funcionarios de la empresa estatal buscarán un punto de encuentro que evite que el conflicto se reactive en pleno mes de enero, cuando la demanda de pasajes alcanza su pico máximo por la temporada de verano.

