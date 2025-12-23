13°
11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 23 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #EsquelRecolección residuos
23 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Así será el servicio de recolección de residuos durante las Fiestas

El municipio informó cambios en el cronograma por Navidad y Año Nuevo, con servicio reducido en algunas jornadas y suspensión total los días feriados.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad informó cómo se prestará el servicio de recolección de residuos durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, con modificaciones en el cronograma habitual.

 

Según se detalló, los miércoles 24 y 31 de diciembre la recolección se realizará de manera reducida, en turnos de mañana y tarde. En esas jornadas se dará prioridad a la zona céntrica, las estaciones de reciclado, los grandes generadores, comercios y locales gastronómicos, con el objetivo de evitar la acumulación de residuos.

 

En tanto, los jueves 25 de diciembre y 1 de enero no habrá servicio de recolección, por tratarse de días feriados.

 

El servicio se retomará con normalidad los viernes 26 de diciembre y 2 de enero.

 

Desde el municipio solicitaron la colaboración de vecinos y vecinas, recomendando no sacar los residuos hasta que el servicio vuelva a funcionar con normalidad, a fin de mantener la limpieza de la ciudad durante las Fiestas.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Crisis hídrica en Esquel: declaran la emergencia y endurecen los controles de riego
2
 Un hombre armado amenazó a trabajadores de una radio local
3
 Incidentes a la salida de un boliche y agresiones a la policía
4
 Memoria de la nieve: abre un museo privado que atesora la historia de La Hoya y sus mentores
5
 Alerta por Lyme en Chubut: el testimonio de una vecina de Rawson sobre una enfermedad "invisible"
1
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
2
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
3
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
4
 Desarticulan red de tráfico ilegal de carne de guanaco en Chubut
5
 Taccetta: "Esquel tiene el mayor volumen de obras y empleo de las últimas décadas"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -