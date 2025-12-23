Así será el servicio de recolección de residuos durante las Fiestas

La Municipalidad informó cómo se prestará el servicio de recolección de residuos durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, con modificaciones en el cronograma habitual.

Según se detalló, los miércoles 24 y 31 de diciembre la recolección se realizará de manera reducida, en turnos de mañana y tarde. En esas jornadas se dará prioridad a la zona céntrica, las estaciones de reciclado, los grandes generadores, comercios y locales gastronómicos, con el objetivo de evitar la acumulación de residuos.

En tanto, los jueves 25 de diciembre y 1 de enero no habrá servicio de recolección, por tratarse de días feriados.

El servicio se retomará con normalidad los viernes 26 de diciembre y 2 de enero.

Desde el municipio solicitaron la colaboración de vecinos y vecinas, recomendando no sacar los residuos hasta que el servicio vuelva a funcionar con normalidad, a fin de mantener la limpieza de la ciudad durante las Fiestas.

R.G.