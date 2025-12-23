Jubilados provinciales cobran el medio aguinaldo hoy martes 23

El Gobierno del Chubut informa que los jubilados de la Administración Pública Provincial ya tienen acreditados y podrán cobrar desde hoy martes 23 de diciembre el medio aguinaldo, correspondiente a la segunda mitad del año, tanto por ventanillas habilitadas del Banco del Chubut como por la red de cajeros automáticos y homebanking.

Asimismo, el Banco del Chubut informa que decidió extender el horario de atención para el sector pasivo hasta las 14,30 horas en todas sus sucursales para así poder percibir los fondos por las ventanillas.

La decisión fue tomada de manera conjunta entre las autoridades del Banco del Chubut y las del Ministerio de Economía de la Provincia.

R.G.