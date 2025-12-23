15°
11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 23 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EconomíaAguinaldo
23 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Jubilados provinciales cobran el medio aguinaldo hoy martes 23

Podrán hacerlo hasta las 14,30 horas por ventanillas habilitadas en las sucursales del Banco del Chubut o durante toda la jornada mediante la red de cajeros automáticos de la entidad.  
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut informa que los jubilados de la Administración Pública Provincial ya tienen acreditados y podrán cobrar desde hoy martes 23 de diciembre el medio aguinaldo, correspondiente a la segunda mitad del año, tanto por ventanillas habilitadas del Banco del Chubut como por la red de cajeros automáticos y homebanking.

 

Asimismo, el Banco del Chubut informa que decidió extender el horario de atención para el sector pasivo hasta las 14,30 horas en todas sus sucursales para así poder percibir los fondos por las ventanillas. 

 

La decisión fue tomada de manera conjunta entre las autoridades del Banco del Chubut y las del Ministerio de Economía de la Provincia.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Crisis hídrica en Esquel: declaran la emergencia y endurecen los controles de riego
2
 Memoria de la nieve: abre un museo privado que atesora la historia de La Hoya y sus mentores
3
 Alerta por Lyme en Chubut: el testimonio de una vecina de Rawson sobre una enfermedad "invisible"
4
 El Gobierno del Chubut deposita el pago del medio aguinaldo para la Administración Pública
5
 Una pareja estaba haciendo el amor en un auto, se acercó para mirar y lo balearon
1
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
2
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
3
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
4
 Desarticulan red de tráfico ilegal de carne de guanaco en Chubut
5
 Taccetta: "Esquel tiene el mayor volumen de obras y empleo de las últimas décadas"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -