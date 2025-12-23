15°
La Dirección General de Nivel Superior confirmó la apertura de carreras del ISET 815 para el ciclo lectivo 2026

Las Tecnicaturas Superiores en Turismo, Gestión de la Producción Agropecuaria, Producción de Multimedios y Construcción en Madera serán las que comenzarán su ciclo 2026.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Instituto Superior de Enseñanza Técnica n°815 recibió la confirmación oficial por parte de la Dirección General de Nivel Superior respecto a la apertura de carreras para el ciclo lectivo 2026.

 


Tras finalizar la primera instancia de preinscripción y realizarse el análisis de la oferta académica, se ha autorizado la apertura de una nueva cohorte para las siguientes tecnicaturas:
Carreras con apertura confirmada (Sede Esquel).

 


•    Tecnicatura Superior en Turismo
•    Tecnicatura Superior en Gestión de la Producción Agropecuaria
•    Tecnicatura Superior en Producción de Multimedios
•    Tecnicatura en Construcción en Madera

 


Estudiantes preinscriptos estén atentos a sus correos electrónicos y novedades que se publiquen por nuestras redes. A partir del 23 de febrero deberán acercar la documentación para formalizar la inscripción. 

 


Situación Tecnicatura en Producción Industrial de Alimentos (Trevelin)

 


En el caso de la tecnicatura con sede en Trevelin, se procederá a habilitar una segunda instancia de preinscripción.

 


•    Fecha: Del 2 al 10 de febrero de 2026.
•    Modalidad: La inscripción será gestionada directamente por el Ministerio de Educación.

 

