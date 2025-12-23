“La muerte y los cementerios”, la nueva diplomatura de la Universidad de la Patagonia

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), con sede en Comodoro Rivadavia, anunció la apertura de la tercera cohorte de la Diplomatura Universitaria en Estudios sobre la Muerte y los Cementerios, una propuesta académica de posgrado y extensión con modalidad virtual/a distancia.

La diplomatura está dirigida a quienes se interesan en el estudio de la muerte desde un enfoque científico, humanista, interdisciplinario y respetuoso, y tendrá una duración estimada de siete a ocho meses, con una carga horaria total de 190 horas reloj, distribuidas en ocho seminarios.

El dictado se realizará a través de la plataforma Moodle del Campus Virtual de la UNPSJB, con encuentros sincrónicos los días viernes de 18 a 21 horas y sábados de 10 a 13 horas, que además quedarán grabados para quienes no puedan asistir en tiempo real.

El plan de estudios incluye seminarios como La muerte como problema de investigación, Antropología de la muerte, Rituales funerarios, Morir en Occidente y Oriente, Muerte, política y sociedad, Tanatoturismo y cementerios y un Seminario de Investigación para la elaboración del Trabajo Integrador Final.

La preinscripción estará abierta desde el 9 de diciembre de 2025 hasta el 6 de marzo de 2026, mientras que la inscripción formal se realizará entre el 13 de febrero y el 13 de marzo. El inicio de clases está previsto para el 20 de marzo de 2026.

La diplomatura está destinada a egresados universitarios y terciarios de carreras de al menos cuatro años, como Historia, Trabajo Social, Comunicación, Psicología, Educación, Antropología, Turismo, Derecho, Ciencias de la Salud, entre otras, así como también a profesionales vinculados a la gestión y administración de cementerios. El valor de la matrícula es de $32.400, a abonar antes del 13 de marzo, y las cuotas mensuales serán informadas oportunamente.

La propuesta tiene alcance nacional e internacional, y se consolida como una de las pocas formaciones universitarias en América Latina dedicadas específicamente al estudio social de la muerte y los cementerios.

Fuente: ADN