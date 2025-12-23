15°
11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 23 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutsaludvacaciones
23 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Consejos sanitarios para las vacaciones: Cómo prevenir enfermedades y actuar ante síntomas

El Gobierno del Chubut brindó pautas sobre el consumo de agua, alimentos y protección contra mosquitos. Es fundamental la consulta médica postviaje en caso de presentar fiebre o erupciones.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el inicio de la temporada estival y ante el incremento del flujo turístico, el Gobierno del Chubut, difundió a través de la Secretaría de Salud una serie de pautas preventivas fundamentales para quienes planean viajar. La cartera, dirigida por Denise Acosta, puso el foco en la higiene alimentaria, la protección contra insectos y la gestión de vacunas internacionales.

 

 

Vacunación contra la Fiebre Amarilla

 

Una de las advertencias principales para quienes viajan al exterior es que la vacuna contra la Fiebre Amarilla ya no se dispensa de manera gratuita en el sistema público de salud de la provincia. En caso de que el destino lo requiera, el viajero deberá:

 

 

  • Consultar a un médico para obtener la receta correspondiente.

     

  • Adquirir la dosis de forma privada en farmacias.

     

  • Coordinar su aplicación y solicitar el certificado internacional, documento obligatorio para ingresar a diversos países.

     

 

Higiene y prevención de la "diarrea del viajero"

 

Para evitar complicaciones gastrointestinales frecuentes, Salud recomienda:

 

 

  • Consumir exclusivamente agua embotellada con el sello intacto.

     

  • Evitar el hielo en las bebidas, ya que suele fabricarse con agua de grifo.

     

  • Ingerir alimentos que estén bien cocidos y se sirvan calientes.

     

  • Evitar vegetales crudos y frutas que no hayan sido peladas por el propio comensal.

     

 

Protección contra mosquitos y enfermedades tropicales

 

Para destinos con presencia de Dengue, Zika, Chikungunya o Malaria, se aconseja la protección física constante:

 

  • Repelentes: Utilizar productos con DEET (concentración entre 25% y 30%) cada 6 horas.

     

  • Vestimenta: Usar ropa de colores claros, con mangas y pantalones largos.

     

  • Entorno: Priorizar ambientes con aire acondicionado, telas metálicas en ventanas o el uso de mosquiteros al dormir.

     

 

Control postviaje

 

Las autoridades sanitarias recordaron que, si al regresar y durante los meses posteriores aparecen síntomas como fiebre, diarrea persistente (o con sangre), erupciones, ictericia o problemas respiratorios, es vital buscar atención médica inmediata.

 

 

Es fundamental no automedicarse, especialmente con antibióticos, e informar al profesional de la salud sobre el destino visitado y las actividades realizadas para facilitar un diagnóstico preciso.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Crisis hídrica en Esquel: declaran la emergencia y endurecen los controles de riego
2
 Memoria de la nieve: abre un museo privado que atesora la historia de La Hoya y sus mentores
3
 Alerta por Lyme en Chubut: el testimonio de una vecina de Rawson sobre una enfermedad "invisible"
4
 El Gobierno del Chubut deposita el pago del medio aguinaldo para la Administración Pública
5
 Una pareja estaba haciendo el amor en un auto, se acercó para mirar y lo balearon
1
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
2
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
3
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
4
 Desarticulan red de tráfico ilegal de carne de guanaco en Chubut
5
 Taccetta: "Esquel tiene el mayor volumen de obras y empleo de las últimas décadas"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -