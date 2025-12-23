Esquel hace historia: la Unidad de Mastología del Hospital Zonal fue acreditada por su excelencia

El Hospital Zonal Esquel (HZE) ha marcado un precedente en la salud pública provincial al anunciar que su Unidad de Mastología logró la acreditación oficial de la Sociedad Argentina de Mastología (SAM). Esta distinción convierte al equipo local en la primera unidad de Chubut en recibir tal reconocimiento para el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, consolidando al HZE como un centro de referencia en toda la región patagónica.

Un respaldo a la calidad y el trabajo en equipo

La acreditación de la SAM funciona como un aval a la atención integral y multidisciplinaria que brinda el hospital. El equipo está compuesto por profesionales de diversas áreas, incluyendo especialistas en:

Mastología, Oncología y Diagnóstico por Imágenes.

Anatomía Patológica y Psico-oncología.

Trabajo Social y Enfermería Oncológica.

Asesoramiento Genético, Cirugía Oncoplástica, Cuidados Paliativos y Radioterapia.

Para obtener esta validación, las autoridades de la SAM realizaron una evaluación presencial de dos días, donde auditaron instalaciones clave como quirófanos, consultorios, hospital de día y el área de internación. Además, se revisaron procesos críticos como el control de historias clínicas y el funcionamiento del Comité de Mama Multidisciplinario.

Pioneros en Genética Oncológica

Un factor determinante en esta posición de excelencia es la labor en genética. La Unidad cuenta con un consultorio de Asesoramiento Genético Oncológico, dirigido por la Dra. Brizio. Desde el año 2024, este espacio funciona como nodo de la Red Argentina de Cáncer Familiar (RACAF), permitiendo un abordaje preventivo y especializado de alta complejidad para la comunidad.

Este logro no solo representa un orgullo para el personal del Hospital Zonal Esquel, sino que garantiza a los pacientes de la zona el acceso a estándares internacionales de cuidado y tratamiento en su propia región.

F.P