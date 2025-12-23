10°
sociedad
Esquel propone una Navidad con "luces pero sin ruidos" en apoyo a las personas con autismo

La propuesta "Te Acompaño a Brillar" busca concientizar sobre el impacto de la pirotecnia sonora. La ciudad apuesta por una convivencia que incluya a todas las familias y respete la diversidad.
Con el objetivo de fomentar una convivencia basada en el respeto y la diversidad, la agrupación Autismo Esquel impulsa la iniciativa "Te acompaño a brillar". La propuesta invita a los vecinos de la ciudad cordillerana a optar por pirotecnia de bajo impacto sonoro (lumínica) para las celebraciones de fin de año.

 

 

Esta campaña busca transformar las tradiciones festivas en experiencias más amables para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras sensibilidades auditivas, quienes suelen sufrir crisis debido a las explosiones de alto estruendo. "Buscamos garantizar una celebración donde todos puedan disfrutar, promoviendo el uso de luces por sobre el ruido", señalaron desde la agrupación.

 

 

De esta manera, Esquel se suma a una tendencia de empatía ciudadana, priorizando el bienestar de toda la comunidad en el momento del brindis.

 

 

F.P

 

