Récord de participación en la Carrera de las Peñas: el deporte se unió por 150 familias de Esquel

La solidaridad volvió a ser la gran ganadora en las calles de Esquel. Este martes, la 8va edición de la Carrera de las Peñas y Filiales no solo cumplió con su tradición, sino que superó ampliamente las expectativas de los organizadores al alcanzar los 140 participantes, superando los 100 registrados el año pasado.

"Estamos súper contentos. Hay nenes, gente grande, de todas las edades y de todos los equipos. Es una actividad familiar y agradable", destacaron desde la organización mientras señalaban un vehículo cargado de productos navideños que fueron entregados como parte de la inscripción.

Un refuerzo clave para la Nochebuena

Lo recaudado en esta jornada tiene un destino urgente y concreto. Silvana Manosalva, referente del Ropero Solidario y del proyecto "Nochebuena para Todos", recibió las donaciones y explicó la importancia de este aporte: "Tenemos alrededor de 150 familias que necesitan asistencia. Lo que se juntó hoy sirve para cubrir a aquellas familias que habían quedado fuera del sistema de padrinazgos".

Según detalló Manosalva, el trabajo de distribución ya comenzó. Mientras un grupo del Colegio Salesiano realizó entregas en la zona de Nahuelpan, el equipo del Ropero Solidario comenzará la distribución en los barrios de Esquel entre la noche de hoy y la jornada de mañana, asegurando que los productos lleguen a la mesa antes de las fiestas.

La fuerza de lo poco para lograr mucho

La iniciativa demostró que la unión de las hinchadas de River, Boca, Racing, Independiente y San Lorenzo (entre otras) puede generar un cambio real en la comunidad. "Con algo muy poco se puede lograr mucho. Con la cantidad de productos que se juntaron se van a poder armar muchísimas bolsas y cajas navideñas", concluyeron los organizadores, agradeciendo la histórica solidaridad del vecino de Esquel.

F.P