Tras un mes de cuidados, un cóndor volvió a volar en la región

Un cóndor andino macho adulto fue liberado en territorio chubutense luego de superar un proceso de recuperación que se extendió durante varias semanas. El ave, identificada como “Esquel”, había sido encontrada el 7 de noviembre en las inmediaciones de la ciudad, en un estado de extrema debilidad y con una lesión en una de sus extremidades.

El rescate fue posible gracias a un trabajo coordinado entre organismos provinciales y municipales vinculados a la protección ambiental y la fauna silvestre. Una vez asegurado, el cóndor fue derivado a un centro especializado fuera de la provincia para recibir atención veterinaria integral.

El traslado se concretó con el acompañamiento de distintas instituciones nacionales, permitiendo que el ave fuera ingresada a la Fundación Temaikèn, donde permaneció en observación y tratamiento hasta recibir el alta médica.

Antes de su retorno a la naturaleza, los especialistas le colocaron un transmisor satelital GPS-GSM, que permitirá registrar sus movimientos y aportar información clave para el estudio y la preservación de la especie.

La liberación de “Esquel” representa un nuevo avance del Programa de Conservación Cóndor Andino, iniciativa a través de la cual ya se logró reinsertar a 264 ejemplares en distintas regiones del país, reforzando la protección de una de las aves más emblemáticas de la cordillera.

R.G.