19°
19°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 12 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 deportes DeportesChubut Deportesdesafio capriClub Andino Esquelpablo nahuelquir
12 de Marzo de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Se calcula que unos 800 atletas correrán el Desafío Capri

Este jueves se hizo la presentación de la remera oficial en la sede del Club Andino Esquel. Turismo Deportivo a pleno
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Es la mejor carrera de montaña que se realiza en la zona. Es una carrera que tiene más de 10 años de vida y cada año que pasa tiene nuevos y nuevos condimentos.

 

Pablo Nahuelquir, el organizador de esta fiesta deportiva, se desvive para que cada corredor se lleve del Desafío Capri la mejor experiencia y que su paso por Esquel quede marcado para siempre.

 

El Desafío Capri es la carrera en la cual todos quieren estar. Turismo Deportivo a pleno, que tiene un firme apoyo de Chubut Deportes, de la Municipalidad de Esquel y también del Club Andino, quien aporta toda su estructura para que Pablo Nahuelquir se maneje con comodidad en la difusión de esta carrera, en la entrega de kits, y en todo lo que tenga que ver con el shop que genera esta 13° edición.

 

Esta mañana se llevó a cabo una conferencia de prensa donde se dieron a conocer algunos aspectos de la carrera que tendrá lugar el sábado 16 de mayo, competencia que ya tiene anotados a unos 600 corredores (más del 70% de lugares alejados a Esquel) y que se calcula que llegarán a unos 800 atletas quienes estarán disfrutando de esta fiesta del Trail en tres distancias: 12, 17 y 21km por los increíbles senderos de montaña de Esquel.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Escándalo por video en redes: Miquelarena pidió que lo investiguen en la Fiscalía
2
 Auténtico: nueva pizzería multi espacios con shows y sabores gourmet en Trevelin
3
 Conflicto en Bosques: trabajadores iniciaron una retención de servicios por tiempo indeterminado
4
 Escalofriante: Dos hombres fueron condenados por abusar de la misma joven en distintos hechos
5
 El Ejército prohíbe el ingreso de vehículos motorizados al predio en la Laguna Willmanco
1
 Alianza estratégica: Municipio, Provincia y UTHGRA impulsarán capacitaciones en Esquel
2
 Confirman la fecha para la 31° edición de la "Trepada a La Hoya"
3
 Febrero cerró con 2,9% de inflación y la Patagonia lideró las subas en servicios
4
 Chubut ante el mundo: Torres cerró la Argentina Week 2026
5
 Se calcula que unos 800 atletas correrán el Desafío Capri
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -