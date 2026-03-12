19°
Jueves 12 de Marzo de 2026
12 de Marzo de 2026
economia
Por Redacción Red43

Febrero cerró con 2,9% de inflación y la Patagonia lideró las subas en servicios

Mientras que a nivel nacional los alimentos lideraron las subas, en el sur argentino el rubro de Vivienda y Servicios Públicos fue el que más golpeó el bolsillo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que la inflación de febrero de 2026 alcanzó el 2,9%, repitiendo exactamente la cifra de enero. Con este dato, el primer bimestre del año acumula un alza del 5,9%, mientras que la variación interanual (últimos 12 meses) se estiró hasta el 33,1%.

 

Vivienda y Alimentos: los motores del aumento

 

A diferencia de otros meses, el rubro que lideró los incrementos a nivel nacional no fue alimentos, sino Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 6,8%. Este salto estuvo traccionado por el ajuste en las tarifas de servicios públicos y la quita de subsidios.

 

En segundo lugar se ubicó Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 3,3%. Aunque este rubro mostró una desaceleración respecto al 4,7% de enero, su impacto es determinante por el peso que tiene en la canasta básica, especialmente por el alza en carnes y derivados.

 

El escenario regional: la particularidad de la Patagonia

 

El informe del INDEC reveló una diferencia geográfica importante. Mientras que en casi todo el país el rubro Alimentos fue el que más incidió en la inflación, en la región patagónica la mayor presión provino de los servicios (Vivienda, electricidad y gas), reflejando el impacto de los nuevos cuadros tarifarios en el sur argentino.






M.G

 

 

