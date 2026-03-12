Febrero cerró con 2,9% de inflación y la Patagonia lideró las subas en servicios

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que la inflación de febrero de 2026 alcanzó el 2,9%, repitiendo exactamente la cifra de enero. Con este dato, el primer bimestre del año acumula un alza del 5,9%, mientras que la variación interanual (últimos 12 meses) se estiró hasta el 33,1%.

Vivienda y Alimentos: los motores del aumento

A diferencia de otros meses, el rubro que lideró los incrementos a nivel nacional no fue alimentos, sino Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 6,8%. Este salto estuvo traccionado por el ajuste en las tarifas de servicios públicos y la quita de subsidios.

En segundo lugar se ubicó Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 3,3%. Aunque este rubro mostró una desaceleración respecto al 4,7% de enero, su impacto es determinante por el peso que tiene en la canasta básica, especialmente por el alza en carnes y derivados.

El escenario regional: la particularidad de la Patagonia

El informe del INDEC reveló una diferencia geográfica importante. Mientras que en casi todo el país el rubro Alimentos fue el que más incidió en la inflación, en la región patagónica la mayor presión provino de los servicios (Vivienda, electricidad y gas), reflejando el impacto de los nuevos cuadros tarifarios en el sur argentino.













M.G



