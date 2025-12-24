Se filmaba pegándole a su bebé de 7 meses y le mandaba los videos a su ex: “Ves, él paga por tu culpa”

Un estremecedor caso de violencia infantil sacudió a la localidad de Villa Berthet, en la provincia del Chaco, luego de que una mujer fuera denunciada por filmarse mientras agredía físicamente a su bebé de siete meses y enviar ese material a su expareja con un mensaje intimidatorio. La Justicia intervino de manera inmediata, dispuso medidas de protección urgentes y resolvió apartar a la madre del cuidado de sus hijos.

La denuncia fue radicada este pasado martes por la tarde en la Comisaría de Villa Berthet por un joven de 21 años, quien aseguró haber mantenido una relación de más de dos años con la mujer identificada por sus iniciales como D.M.E. Producto de ese vínculo nació el niño que aparece en el video que motivó la presentación judicial.

Según consta en el parte policial y en la denuncia formal, la pareja se separó hace aproximadamente dos meses. Desde entonces, el denunciante afirmó que comenzó a recibir mensajes amenazantes por parte de su expareja, en los que advertía que podía lastimar o incluso matar al bebé como forma de presión y castigo.

La situación alcanzó un punto crítico cuando el joven recibió, a través de su teléfono celular, una filmación en la que se observa a la mujer golpeando al niño en el rostro. En las imágenes, que generaron profunda conmoción, se ve al bebé llorando mientras recibe cachetazos por parte de su madre. Junto al video, la acusada habría enviado un mensaje con una frase escalofriante: “Viste, él nomás está pagando tu culpa”.

Ante la gravedad del material recibido, el padre del niño acudió de inmediato a la dependencia policial, donde entregó el video como prueba y solicitó la intervención urgente de las autoridades para resguardar la integridad de su hijo.

Tras tomar conocimiento del caso, se dio intervención a la Fiscalía N°4 de Villa Ángela, que junto con la Unidad de Protección Integral (UPI) activó el protocolo correspondiente para situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes. De manera preventiva y urgente, se dispuso notificar a la mujer de su situación legal y avanzar con medidas de protección para las víctimas.

Como resultado de estas actuaciones, las autoridades ordenaron la desvinculación inmediata de la madre no solo con el bebé de siete meses, sino también con su otro hijo, un niño de dos años. Ambos quedaron bajo resguardo, y se resolvió otorgar la tenencia provisoria al padre del bebé, mientras continúan las investigaciones judiciales.

En el abordaje del caso también intervienen la Asesoría del Menor, el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia de Villa Ángela y la Unidad de Protección Integral, organismos que trabajan de manera coordinada para garantizar la seguridad de los menores y evaluar su situación psicofísica.