Miércoles 24 de Diciembre de 2025
24 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Fiestas sin riesgos: importantes operativos para prevenir el uso de pirotecnia en la zona costera

Las acciones realizadas en Rawson, Trelew y Puerto Madryn buscan evitar accidentes, incendios y proteger la salud de los sectores más vulnerables de la comunidad
Por Redacción Red43

Con el firme propósito de asegurar la temporada de fiestas libre de incidentes, se llevaron a cabo diversas intervenciones en puntos estratégicos de la zona costera y el valle. Estas acciones permitieron retirar del mercado una cantidad histórica de productos explosivos que se intentaban comercializar de forma irregular.

 

En Puerto Madryn, los procedimientos se extendieron por distintos barrios donde se incautó una importante cantidad de mercadería prohibida y un arma de fuego sin registro, mientras que en la terminal de ómnibus se detectó el traslado de más de cincuenta variedades de artículos peligrosos como morteros y petardos destinados a la venta clandestina.

 

De manera simultánea, los controles alcanzaron locales comerciales de Trelew y Rawson para asegurar que ningún producto que represente un riesgo para los vecinos permanezca al alcance del público. Estas medidas responden a la necesidad de proteger a las personas con hipersensibilidad auditiva y garantizar el derecho al bienestar de los animales, quienes sufren especialmente las consecuencias de los estruendos. Asimismo, la erradicación de estos materiales resulta fundamental para minimizar el peligro de incendios forestales y urbanos durante los meses de altas temperaturas, además de prevenir lesiones graves y quemaduras derivadas del uso de artículos que carecen de cualquier supervisión técnica.

 

La normativa vigente en la provincia establece que la venta, tenencia y uso de estos elementos está estrictamente prohibida debido a la falta de controles sobre su fabricación, lo que expone a los ciudadanos a riesgos impredecibles. Por este motivo, se recomienda a la población evitar la compra de estos artículos, priorizando la convivencia y la seguridad de todos. Las tareas de supervisión continuarán activas durante todo el verano para sostener un ambiente protegido y prevenir siniestros que puedan afectar la integridad de las familias.

 

 

 

E.B.W. 

 

