15°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 24 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 patagonia
24 de Diciembre de 2025
patagonia |
Por Redacción Red43

Tiene tres años, apareció flotando en un arroyo y estuvo un minuto sin respirar: un milagro llamado Emiliano

La rápida acción de su abuelo que le practicó maniobras de reanimación fue clave para que el niño siga con vida. Tras el gran susto, se encuentra internado bajo observación.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un episodio de extrema tensión y angustia se vivió en la tarde del lunes en El Calafate, cuando un niño de tres años cayó al Cañadón del Arroyo Calafate y estuvo a punto de perder la vida. El pequeño, identificado como Emiliano, fue encontrado flotando en el agua, sin responder, lo que activó un inmediato operativo de emergencia protagonizado por familiares, vecinos y personal policial.

 

De acuerdo a la información recabada, los médicos estiman que el niño estuvo alrededor de un minuto sin oxígeno, un lapso crítico que pudo haber tenido consecuencias fatales.

 

El hecho ocurrió al atardecer, cuando la madre de Emiliano lo encontró flotando en el arroyo, generando una escena de desesperación entre los presentes, publicó Señal Calafate. De inmediato, familiares y vecinos acudieron en su ayuda mientras se solicitaba asistencia de emergencia.

 

El abuelo del niño, Ruperto Inostroza, fue quien realizó las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar, logrando que Emiliano reaccionara parcialmente mientras se aguardaba la llegada de una ambulancia. En paralelo, un patrullero de la Comisaría Primera de la Policía de Santa Cruz arribó al lugar para colaborar con la emergencia.

 

Al constatar que la ambulancia aún no había salido del hospital, el oficial Zajama tomó una decisión crucial: trasladar al niño en el patrullero policial directamente hasta la guardia del Hospital SAMIC de El Calafate.

 

Esta acción permitió reducir de manera significativa el tiempo de traslado y asegurar una atención médica inmediata. La decisión fue determinante para estabilizar al menor.

 

Emiliano permanecía internado, consciente y bajo estricta observación médica. Según informaron los profesionales de la salud, los principales puntos de atención son la presencia de agua en los pulmones y la falta de oxígeno que sufrió tras la caída.

 

“Emiliano está bien, ya contesta algunas preguntas, pero los médicos dicen que hay que hacer muchos estudios porque tuvo falta de oxígeno”, contó su padre, Leandro, en declaraciones a medios locales.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “Chivo Gate”: Torres echó y denunció al funcionario que llevaba los 27 animales
2
 El legado continúa: Marcos Codesal reabre la tradición de "Los Huincas" en Esquel
3
 Se filmaba pegándole a su bebé de 7 meses y le mandaba los videos a su ex: “Ves, él paga por tu culpa”
4
 Récord de participación en la Carrera de las Peñas: el deporte se unió por 150 familias de Esquel
5
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
1
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
2
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
3
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
4
 Desarticulan red de tráfico ilegal de carne de guanaco en Chubut
5
 La Policía del Chubut desbarató bandas narco, secuestró drogas, armas y dinero en operativos simultáneos en Trelew y Puerto Madryn
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -