El "Noé moderno" de Ghana desafía el pacto bíblico anunciando la construcción de ocho arcas gigantes

Según algunos portales de noticias, en Ghana hay un personaje que ha ganado notoriedad porque anuncia un diluvio para esta navidad, que durará tres años. Este hombre que se presenta como Ebo Noah dice que está construyendo arcas para la gran inundación y afirma que las edificaciones de las arcas tienen como objetivo servir de refugio. La construcción de estos recintos, ubicados en una zona rural, ha avanzado significativamente bajo su supervisión, con el propósito de albergar a personas y suministros ante el evento que él pronostica, según promociona el mismo en sus redes.

Esta iniciativa ha generado un análisis en las redes desde la perspectiva teológica, ya que el planteamiento de un nuevo diluvio universal entra en conflicto directo con los textos del Génesis. Específicamente, en Génesis 9:11-16, se establece que Dios fijó un compromiso con la humanidad al afirmar: "Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra". Según este relato bíblico, el Arco iris es la señal de pacto de Dios con la tierra, representando la promesa de que no volverá a ocurrir una catástrofe de tales características, según las creencias.

A pesar de este fundamento bíblico, el autoproclamado profeta mantiene su postura y continúa con las obras, mostrándolo en sus redes y generando confusión, asegurando que su acción responde a una advertencia específica recibida en sueños para los tiempos actuales. En algunos medios aseguran que mucha gente ha vendido sus posesiones y le han entregado el dinero de esas ventas, creyendo que sea acerca el fin. El proyecto ha generado diversas reacciones, desde la curiosidad local hasta el escepticismo de quienes señalan la contradicción entre las afirmaciones del ghanés y las escrituras en las que se basa el concepto original del arca. Por ahora, las estructuras permanecen como un testimonio físico de su predicción, mientras la comunidad observa el desarrollo de los acontecimientos y la finalización de las obras, a la expectativa de qué sucederá.

E.B.W.