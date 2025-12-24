Navidad en Esquel: Guía completa de horarios de misas para este 24 y 25 de diciembre

Con motivo de las festividades navideñas, las distintas comunidades religiosas de Esquel han definido su cronograma de celebraciones para el 24 y 25 de diciembre. El objetivo es brindar a los fieles la posibilidad de participar en los encuentros litúrgicos en diferentes puntos de la ciudad y zonas rurales aledañas.

A continuación, el detalle de los horarios y lugares para la Nochebuena y el día de Navidad:

Martes 24 de Diciembre: Misa de Nochebuena

Para la víspera de la Navidad, las celebraciones se concentrarán en la tarde y noche en los siguientes horarios:

18:00 hs: Parroquia Sagrada Familia.

18:30 hs: Capilla San Cayetano.

20:00 hs: Catedral del Sagrado Corazón de Jesús.

20:00 hs: Parroquia Nuestra Señora de Luján.

20:00 hs: Parroquia San José (en el centro).

Miércoles 25 de Diciembre: Misa de Navidad

Para el día de Navidad, la actividad comenzará por la mañana y se extenderá hasta la tarde, incluyendo celebraciones en zonas rurales:

10:30 hs: Parroquia San José.

11:00 hs: Catedral del Sagrado Corazón de Jesús.

11:00 hs: Parroquia Nuestra Señora de Luján.

11:00 hs: Capilla de Nahuelpan (Zona Rural).

17:00 hs: Capilla de La Zeta.

19:00 hs: Capilla de Valle Chico.

19:00 hs: Parroquia San José.

20:00 hs: Catedral del Sagrado Corazón de Jesús.

Confesiones y preparación espiritual

Desde las instituciones eclesiásticas se recordó que, previo a las celebraciones centrales, se mantendrán espacios para el sacramento de la reconciliación en la sede parroquial de San José y en la Catedral, generalmente una hora antes de cada misa principal.

Esta guía busca facilitar la organización de las familias que deseen asistir a los templos para conmemorar el nacimiento de Jesús, fomentando la participación comunitaria en los distintos barrios de Esquel.

F.P