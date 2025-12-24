15°
Miércoles 24 de Diciembre de 2025
24 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Navidad en Esquel: Guía completa de horarios de misas para este 24 y 25 de diciembre

Las parroquias y capillas de la ciudad definieron el cronograma de celebraciones para Nochebuena y Navidad. Incluye horarios en los barrios, la Catedral y zonas rurales.catedral esquel 
Escuchar esta nota

Con motivo de las festividades navideñas, las distintas comunidades religiosas de Esquel han definido su cronograma de celebraciones para el 24 y 25 de diciembre. El objetivo es brindar a los fieles la posibilidad de participar en los encuentros litúrgicos en diferentes puntos de la ciudad y zonas rurales aledañas.

 

 

A continuación, el detalle de los horarios y lugares para la Nochebuena y el día de Navidad:

 

 

Martes 24 de Diciembre: Misa de Nochebuena

 

Para la víspera de la Navidad, las celebraciones se concentrarán en la tarde y noche en los siguientes horarios:

 

 

  • 18:00 hs: Parroquia Sagrada Familia.

     

  • 18:30 hs: Capilla San Cayetano.

     

  • 20:00 hs: Catedral del Sagrado Corazón de Jesús.

     

  • 20:00 hs: Parroquia Nuestra Señora de Luján.

     

  • 20:00 hs: Parroquia San José (en el centro).

     

 

Miércoles 25 de Diciembre: Misa de Navidad

 

Para el día de Navidad, la actividad comenzará por la mañana y se extenderá hasta la tarde, incluyendo celebraciones en zonas rurales:

 

 

  • 10:30 hs: Parroquia San José.

     

  • 11:00 hs: Catedral del Sagrado Corazón de Jesús.

     

  • 11:00 hs: Parroquia Nuestra Señora de Luján.

     

  • 11:00 hs: Capilla de Nahuelpan (Zona Rural).

     

  • 17:00 hs: Capilla de La Zeta.

     

  • 19:00 hs: Capilla de Valle Chico.

     

  • 19:00 hs: Parroquia San José.

     

  • 20:00 hs: Catedral del Sagrado Corazón de Jesús.

     

 

Confesiones y preparación espiritual

 

Desde las instituciones eclesiásticas se recordó que, previo a las celebraciones centrales, se mantendrán espacios para el sacramento de la reconciliación en la sede parroquial de San José y en la Catedral, generalmente una hora antes de cada misa principal.

 

 

Esta guía busca facilitar la organización de las familias que deseen asistir a los templos para conmemorar el nacimiento de Jesús, fomentando la participación comunitaria en los distintos barrios de Esquel.

 

 

F.P

 

