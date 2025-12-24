Cuidado con el falso mensaje de Navidad: El engaño que utiliza el nombre de Coca-Cola para estafar

En las últimas horas se ha viralizado a través de grupos de WhatsApp y redes sociales un mensaje que asegura que la empresa Coca-Cola está ofreciendo premios, heladeras y beneficios exclusivos por la llegada de la Navidad. Sin embargo, se trata de una estafa digital diseñada para engañar a los usuarios y obtener información confidencial.

El método utilizado es el conocido como "Phishing". Los usuarios reciben un enlace que los dirige a un sitio web que imita la estética oficial de la marca. Allí, se les solicita completar una encuesta y compartir la promoción con otros contactos para "validar" el premio, lo cual facilita que el engaño se propague rápidamente.

Cómo funciona el engaño

Según el relevamiento de sitios especializados como Chequeado, el esquema de fraude sigue estos pasos:

El gancho: Una oferta tentadora de regalos gratis por el "Aniversario de Navidad".

El sitio falso: El enlace no pertenece a ninguna plataforma oficial de la compañía (coca-cola.com.ar).

El robo de datos: Al finalizar la encuesta, el sitio suele pedir permisos para instalar notificaciones maliciosas, solicita suscripciones a servicios pagos o directamente pide datos personales bajo la excusa de "enviar el premio".

Recomendaciones para evitar estafas

Para no ser víctima de estos ciberdelitos durante las fiestas, se aconseja seguir estas medidas de seguridad:

Desconfiar de las ofertas "demasiado buenas": Ninguna empresa líder regala productos de alto valor de forma masiva a través de cadenas de WhatsApp. Chequear el dominio: Verificar que la dirección web (URL) sea la oficial. Las estafas suelen usar nombres similares pero con errores ortográficos o extensiones extrañas (.xyz, .top, .gift). No compartir: Si recibes un mensaje de este tipo, no lo reenvíes. Al hacerlo, le das credibilidad al engaño frente a tus amigos y familiares. Consultar canales oficiales: Ante la duda, verificar siempre en las cuentas verificadas de Facebook, Instagram o el sitio web oficial de la marca mencionada.

Desde la empresa han reiterado en diversas oportunidades que todas sus promociones se comunican únicamente a través de sus canales institucionales y nunca solicitan datos privados o financieros a través de aplicaciones de mensajería.

F.P