Miércoles 11 de Marzo de 2026
11 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Una tarde cercana a los 20° antes de posibles lluvias

El miércoles comenzó fresco. La tarde podría traer temperaturas cercanas a los 20°, aunque el tiempo podría cambiar hacia el final del día en la Comarca Andina.
Por Redacción Red43

El miércoles comenzó con cielo mayormente nublado y temperaturas cercanas a los 10°C en distintas localidades de la Comarca Andina.

 

Durante la mañana el tiempo se mantendrá estable, con nubosidad predominante y viento leve del sector oeste.

 

Una tarde que podría acercarse a los 20°

Con el correr de las horas la temperatura irá en aumento y durante la tarde podría ubicarse cerca de los 19° o 20°, generando un ambiente relativamente agradable pese a la presencia de nubes.

 

El viento también podría intensificarse levemente durante la segunda mitad del día, con ráfagas que podrían acercarse a los 40 o 50 km/h en algunos sectores de la Comarca.

 

 

Posibles lluvias aisladas hacia el final del día

Según el pronóstico, no se esperan precipitaciones durante la mañana, aunque hacia la tarde o la noche podrían registrarse lluvias aisladas en algunos puntos de la Comarca.

 

De concretarse, serían fenómenos débiles y de corta duración.

 

Un miércoles con cambios graduales

De esta manera, la jornada combinará nubes, temperaturas agradables durante la tarde y la posibilidad de algunas lluvias aisladas hacia el final del día.

 

O.P.

 

