Miércoles inestable: descenso de temperatura y posibles chaparrones en Esquel

El clima en la ciudad y la región cordillerana presentará variaciones significativas durante las próximas horas. Según el último reporte, el miércoles comenzará con un ambiente frío y cielo parcialmente nublado, evolucionando hacia una tarde marcada por la inestabilidad.

Madrugada y Mañana: Se espera un inicio de jornada con temperaturas que rondarán los 11°C y 14°C. El cielo se mantendrá de parcial a mayormente nublado, con ráfagas leves de viento provenientes del sector oeste y noroeste.

Tarde: Será el momento de mayor inestabilidad del día. La temperatura máxima alcanzará los 21°C, pero vendrá acompañada de una probabilidad de lluvias aisladas (entre un 10% y 40%). Los vientos se intensificarán levemente, alcanzando velocidades de hasta 31 km/h.