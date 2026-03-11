17°
Esquel, Argentina
Miércoles 11 de Marzo de 2026
11 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Miércoles inestable: descenso de temperatura y posibles chaparrones en Esquel

El reporte meteorológico para este miércoles 11 de marzo anticipa una máxima de 21°C con probabilidad de lluvias aisladas por la tarde. El viento del oeste será protagonista hacia el cierre de la jornada en Esquel.
El clima en la ciudad y la región cordillerana presentará variaciones significativas durante las próximas horas. Según el último reporte, el miércoles comenzará con un ambiente frío y cielo parcialmente nublado, evolucionando hacia una tarde marcada por la inestabilidad.

 

Detalle del pronóstico por franjas horarias

  • Madrugada y Mañana: Se espera un inicio de jornada con temperaturas que rondarán los 11°C y 14°C. El cielo se mantendrá de parcial a mayormente nublado, con ráfagas leves de viento provenientes del sector oeste y noroeste.

     

  • Tarde: Será el momento de mayor inestabilidad del día. La temperatura máxima alcanzará los 21°C, pero vendrá acompañada de una probabilidad de lluvias aisladas (entre un 10% y 40%). Los vientos se intensificarán levemente, alcanzando velocidades de hasta 31 km/h.

     

  • Noche: Hacia el cierre del día, las condiciones de lluvia cesarán, dejando un cielo mayormente nublado y una temperatura que descenderá hasta los 16°C. El viento del sector oeste persistirá con ráfagas constantes de entre 23 y 31 km/h.

     


 

