Esquel convoca a proveedores para la provisión de leña del Plan Calor

La Municipalidad de Esquel convoca a proveedores a presentar presupuestos para la provisión de 1.700 m³ de leña destinada al Plan Calor, con el objetivo de garantizar calefacción a familias de la ciudad durante el invierno. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel invita a proveedores interesados a presentar presupuestos para la provisión de leña destinada al Plan Calor, programa que tiene como objetivo garantizar calefacción a familias de la ciudad durante la temporada invernal.

 

Detalles de la convocatoria

 

Cantidad solicitada: 1.700 m³ (mil setecientos metros cúbicos) de leña.

 

Tipo de leña: Sauce, seca y trozada en piezas de hasta 30 centímetros de longitud.

 

Lugar de entrega: 200 m³ en el lugar de acopio municipal y 1.500 m³ en los domicilios de los beneficiarios, conforme al cronograma que será oportunamente informado por la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat.

 

Presentación de presupuestos

 

Las propuestas deberán presentarse en la Dirección de Compras de la Secretaría de Economía de la Municipalidad de Esquel, ubicada en San Martín Nº 650, 1º piso, en el horario de 07:00 a 12:30 horas, de lunes a viernes.

 

El plazo de presentación es hasta el viernes 20 de marzo de 2026 inclusive.

 

 

 

R.G.

 

