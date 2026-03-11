17°
23°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 11 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43ANSESCALENDARIO DE PAGOS
11 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Calendario de pagos de ANSES: quiénes cobran este miércoles 11 de marzo

ANSES continúa mañana con los pagos de jubilaciones mínimas, AUH y Pensiones No Contributivas. Todos los haberes cuentan con el incremento del 2,88% y el bono de 70 mil pesos para los grupos de menores ingresos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, confirmó las fechas de pago para este miércoles 11 de marzo. El cronograma alcanza a titulares de pensiones no contributivas, jubilaciones mínimas y diversas asignaciones familiares y por hijo.

 

Cronograma por terminación de DNI

 

Pensiones No Contributivas (PNC): Titulares con documentos finalizados en 4 y 5. Perciben su haber mensual más el bono extraordinario de 70 mil pesos.

 

Jubilaciones y pensiones (hasta un haber mínimo): Titulares con documentos terminados en 2. También cobran el bono de 70 mil pesos junto con el haber ajustado.

 

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: Titulares con documentos finalizados en 2.

 

Asignación por Embarazo (AUE): Titulares con documentos terminados en 1.

 

Canales de consulta

 

ANSES recuerda que los beneficiarios pueden verificar su fecha y medio de cobro de forma autogestionada a través de las siguientes vías:

 

  1. Sitio web oficial: Ingresando en la opción "Calendario de pagos".

     

  2. Mi ANSES: Entrando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección "Cobros" > "Consultar fecha y medio de cobro".

     

  3. App Mi ANSES: Desde el menú "Mis datos", opción "Mis fechas de cobro".

     

  4. Atención Virtual: Dentro del sistema, dirigirse a "Consultas rápidas" > "Cuándo y dónde cobro".
     

     




M.G 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Los Alerces: monitoreo con drones y hallazgo de barcos históricos en el Lago Rivadavia
2
 El uranio de Chubut entra en la agenda de inversiones nucleares
3
 “Yo lo vi ganador en los tres rounds”
4
 El femicida de la tercera edad: tiene 78 años y mató con un rifle a su pareja de 30
5
 Campaña solidaria por la salud del joven atropellado en Trevelin
1
 Llegó el sifonero y se apagó el incendio: la soda salvó a una camioneta que se prendió fuego
2
 Referentes de la UCR pidieron el apartamiento de Santiago Igón del directorio de la EPECh
3
 Nuevo proyecto para la ciudad: la transformación del microcentro
4
 Valle Chico espera para hoy los permisos de Camuzzi para habilitar el avance en el gas
5
 Escándalo: el intendente y sus hijos concejales bautizaron un Parque Acuático con el nombre de su madre diputada
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -