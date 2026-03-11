Calendario de pagos de ANSES: quiénes cobran este miércoles 11 de marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, confirmó las fechas de pago para este miércoles 11 de marzo. El cronograma alcanza a titulares de pensiones no contributivas, jubilaciones mínimas y diversas asignaciones familiares y por hijo.

Cronograma por terminación de DNI

Pensiones No Contributivas (PNC): Titulares con documentos finalizados en 4 y 5. Perciben su haber mensual más el bono extraordinario de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones (hasta un haber mínimo): Titulares con documentos terminados en 2. También cobran el bono de 70 mil pesos junto con el haber ajustado.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: Titulares con documentos finalizados en 2.

Asignación por Embarazo (AUE): Titulares con documentos terminados en 1.

Canales de consulta

ANSES recuerda que los beneficiarios pueden verificar su fecha y medio de cobro de forma autogestionada a través de las siguientes vías:

Sitio web oficial: Ingresando en la opción "Calendario de pagos". Mi ANSES: Entrando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección "Cobros" > "Consultar fecha y medio de cobro". App Mi ANSES: Desde el menú "Mis datos", opción "Mis fechas de cobro". Atención Virtual: Dentro del sistema, dirigirse a "Consultas rápidas" > "Cuándo y dónde cobro".









M.G