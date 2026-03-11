Esquel impulsa promociones turísticas para atraer visitantes

Desde la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Esquel destacaron una serie de promociones y beneficios para turistas con el objetivo de incentivar la llegada de visitantes durante los próximos fines de semana largos y, especialmente, en Semana Santa.



Facundo Gajardo, referente del área, remarcó que una de las principales herramientas de promoción será la modalidad 3x2 en alojamientos turísticos, una propuesta que ya tuvo su primera implementación durante el fin de semana de Carnaval. La promoción consiste en que los turistas pagan dos noches y reciben la tercera sin costo, un beneficio que se aplica en establecimientos adheridos de la ciudad.



Según explicó Gajardo, alrededor de 50 alojamientos se sumaron a la iniciativa durante la prueba piloto realizada en Carnaval. El esquema funciona con un financiamiento compartido: 50% del costo lo asume el municipio y el otro 50% lo cubren los prestadores turísticos privados.



Sin embargo, Gajardo destacó que muchos prestadores decidieron no solicitar el reintegro, acompañando la iniciativa como una forma de fortalecer el destino turístico. “Varios prestadores no pidieron el reintegro porque también entienden la importancia de impulsar el destino”, señaló.



Desde el municipio informaron que la implementación de esta promoción tuvo un costo aproximado de 580 mil pesos, una cifra considerada baja frente al impacto que genera la llegada de turistas en la economía local. Gajardo explicó que este tipo de acciones se evalúan siempre bajo el criterio costo-beneficio, ya que el movimiento turístico impacta en múltiples sectores de la ciudad. “El gasto del turista se distribuye en toda la cadena de valor: estaciones de servicio, panaderías, alojamientos, excursiones y comercios en general”, indicó.



Además del 3x2, desde el área de Turismo adelantaron que podrían sumarse nuevos beneficios para Semana Santa, en coordinación con el gobierno provincial y el Banco del Chubut, aunque los detalles se confirmarán en los próximos días. La intención es ampliar las promociones para estimular la demanda turística, especialmente en uno de los períodos con mayor movimiento del año.



Como parte de las acciones promocionales, durante los fines de semana largos el personal de Turismo también estará presente en el ingreso a la ciudad de Esquel, donde se recibirá a los visitantes con distintas propuestas. Entre ellas habrá una ruleta digital con premios, que permitirá a los turistas ganar obsequios como desayunos o meriendas gratuitas, cajas de chocolates y otros beneficios vinculados a comercios locales. La iniciativa busca generar una experiencia de bienvenida para quienes eligen Esquel como destino, reforzando la promoción turística y el posicionamiento de la ciudad en la región.

R.G.