La familia de Don Bosco se reunió en su nuevo predio para festejar un año increíble

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Tener la casa propia es el mejor regalo que pudo recibir la gran familia del Club Social y Deportivo Don Bosco. Un lugar inmenso, de casi dos hectáreas para cumplir sus sueños, para armar sus canchas, para poder gritar “somos locales, otra vez”.

Y ese es un gran motivo de festejo. Y la gran familia de Don Bosco pasó un domingo increíble, con juegos, con tortas, con un suculento asado y con artistas locales quienes amenizaron una jornada que quedará en el recuerdo de todos.

La gran familia de Don Bosco pasó su primera gran fiesta en su casa propia. En un predio inmenso, ideal para chicos y grandes. Ideal para forjar los sueños, para tomar mates y contar las lindas historias de los títulos ganados en el fútbol de veteranos, de comentar los primeros pasos del fútbol infantil y también para dar a conocer como las chicas del fútbol femenino defienden los colores.

Hay mucho por festejar, pero hay mucho por trabajar. Claro que el compromiso de la gente de Don Bosco es tan grande que todo es posible, por eso no nos extrañemos que en el verano que viene cuando se lleve a cabo la nueva fiesta de fin de año de desarrolle en ese lugar, pero con una estructura que solo Don Bosco y su fe lo pueden levantar.