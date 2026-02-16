13°
23°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 16 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Trelew
16 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Robaban elementos de un puesto de comidas, y fueron descubiertos

Botellas de agua y focos de luz fueron algunos elementos que despertaron la alerta en Trelew.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Personal policial que se encontraba de patrullaje en zona céntrica de Trelew, observó a dos individuos que se encontraban detrás del puesto de ventas “El Petroka”, ubicado en Av. 25 de Mayo y Tacari.

 

Al observar la presencia policial, éstos salieron corriendo del lugar. Uno de ellos fue demorado en el interior de la plaza temática del sector, mientras que el otro fue demorado en calle La Paz, casi esquina Av. Roca.

 

Se realizó palpado preventivo a ambos sujetos en el día de ayer domingo, constatando que el menor de edad poseía un foco en uno de sus bolsillos, entre otros elementos personales.

 

Asimismo, el otro individuo llevaba una mochila color roja con varios elementos en su interior, entre ellos varios focos, los cuales eran visibles.

 

Posteriormente personal policial, se acercó al puesto de comida “El Petroka”, donde se observó en la parte trasera del mismo la falta de varios focos de iluminación.

 

Además, se pudo apreciar que la puerta presentaba daños y estaba doblada en una sección; asimismo, se observó una ventana de metal con claras señales de que dichos individuos habían intentado ingresar al interior del puesto.

 

En la escalera detrás del puesto se encontraron 10 botellas de agua. El damnificado manifestó que dichas botellas habían sido dejadas en un escenario, por lo que presumiblemente estas personas las habían hurtado.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Choque entre moto y automóvil: Una mujer fue trasladada al hospital
2
 Expo Esquel: hoy domingo continúan los festejos por los 120 años
3
 El arte de calar historias: la pasión de Tres Hojitas en cada moneda
4
 El visón americano: la silenciosa amenaza que pone en jaque la biodiversidad de la Patagonia
5
 Alerta por el uso indebido de dispositivos láser contra aeronaves en Comodoro Rivadavia
1
 Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales
2
 Olivia Conesa participará en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá
3
 La Plaza del Cielo recibe nuevos juegos
4
 Nieve de verano en el Cerro 21
5
 QEPD: Santos Burgos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
RED43 Canal
red43-canal |
Por Red43 -
red43-canal |
Por Red43 -