Robaban elementos de un puesto de comidas, y fueron descubiertos

Personal policial que se encontraba de patrullaje en zona céntrica de Trelew, observó a dos individuos que se encontraban detrás del puesto de ventas “El Petroka”, ubicado en Av. 25 de Mayo y Tacari.

Al observar la presencia policial, éstos salieron corriendo del lugar. Uno de ellos fue demorado en el interior de la plaza temática del sector, mientras que el otro fue demorado en calle La Paz, casi esquina Av. Roca.

Se realizó palpado preventivo a ambos sujetos en el día de ayer domingo, constatando que el menor de edad poseía un foco en uno de sus bolsillos, entre otros elementos personales.

Asimismo, el otro individuo llevaba una mochila color roja con varios elementos en su interior, entre ellos varios focos, los cuales eran visibles.

Posteriormente personal policial, se acercó al puesto de comida “El Petroka”, donde se observó en la parte trasera del mismo la falta de varios focos de iluminación.

Además, se pudo apreciar que la puerta presentaba daños y estaba doblada en una sección; asimismo, se observó una ventana de metal con claras señales de que dichos individuos habían intentado ingresar al interior del puesto.

En la escalera detrás del puesto se encontraron 10 botellas de agua. El damnificado manifestó que dichas botellas habían sido dejadas en un escenario, por lo que presumiblemente estas personas las habían hurtado.

SL