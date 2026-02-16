Siguen los festejos de carnaval por el aniversario de Esquel

La Municipalidad de Esquel, a través de las subsecretarías de Cultura y de Desarrollo Productivo, invitan a la comunidad a participar de la cuarta jornada de la Expo Verano 2026, en el marco de los festejos por los 120 años de la ciudad. La propuesta se desarrollará este lunes desde las 18 horas en el Gimnasio Municipal, con entrada libre y gratuita.

El evento reúne a artesanos, manualeros, productores y gastronómicos locales. Además del tradicional paseo de emprendedores, la jornada contará con una nutrida grilla artística sobre el escenario principal.

Desde las 18 horas se presentarán Kelenken, Murga La Convenida, Murga Bailó la Pena, Grupo Ilusión, Incógnitos, Oktubre, Fuego Danzas Andinas, Alta Base y Miguel Ibáñez, ofreciendo una amplia variedad de propuestas musicales y culturales.