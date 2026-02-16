21°
Lunes 16 de Febrero de 2026
Conocé a Los Curdas: una banda esquelense formada en La Plata

La sesión audiovisual plasma dos canciones de la formación, con aires tangueros y poesía que narra el destierro y la vida nómade de sus integrantes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Marcelo Aravena y Seba Lino residen en Esquel, pero en verano pasaron una semana de gira en la ciudad de La Plata, donde fueron a presentarse con la banda Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel.

 

Allí, entre múltiples ámbitos, compartieron guitarreadas con dos esquelenses que viven en aquella ciudad: Mateo Rojas y El ácaro.

 

Los jóvenes estudiantes volvieron a Esquel por sus vacaciones, y allí el cancionero colectivo siguió ampliándose, con base de operaciones en El Cedro y en las veredas de la ciudad, donde la suma de instrumentos y arreglos derivó en noches especiales y finalmente, un nombre propio.

 

Los Curdas, sonido urbano y tanguero para poesías de vida nómade, interpretadas en guitarras, clarinete y múltiples voces, variando también la autoría y la poesía conjunta.

 

En las sesiones audiovisuales filmadas en Esquel por un bonaerense, en el canal "Casa de Tejas", ya están disponibles las dos primeras grabaciones: "Arrabalero" y "Nido de arañas".

 

"Arañas" fue originalmente de una banda rockera de Seba Lino llamada Veneno y Verano, pero en la nueva versión no solo se reinventa acústica, sino que se se cambia el solo de guitarra, por un recitado de El Ácaro.

 

"Arrabalero", composición de Rojas, se vuelve colectiva con el estilo personal de Aravena en clarinete.

 

La mitad platense del proyecto ya se fue nuevamente a las diagonales, pero Los Curdas promete nuevos recitales aquí, o allá.

 

SL

 

