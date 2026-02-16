Marcos Aga y Nathalia Delgado se impusieron en la Esquel 360 Bike Fest

Un éxito como siempre. Corredores de muchos lugares de la Patagonia a pesar de lo que caro que es trasladarse por las rutas del país, claro que los mejores deportistas son de nuestra zona y este domingo lo demostraron una vez más.

Marcos Aga y Nathalia Delgado se impusieron en la sexta edición de la competencia de Mountain Bike Esquel 360° Bike Fest, competencia organizada por Cristian “Toti” Sosa, Daniela Chavero, Jorge Leyton y toda la familia de ambos.

Una carrera por demás exigente y de un increíble nivel de corredores.

Marcos Aga logró un tiempo de 2hs 04min 29seg para unir los 52km de competencia, detrás de él en la categoría Pro se ubicó Ignacio Freeman Crespo, quien llegó a la meta 46 segundos detrás del ganador, en tanto el tercero en el podio se ubicó Javier Muñoz, quien arribó a 4min 34seg detrás del ganador de la carrera.

Por el lado de las mujeres, la victoria fue para la interminable Nathalia Delgado, quien logró un registro de 2hs 38min 48seg, superando por más de 6 minutos a Sheila Reyes Jones, en tanto la tercera fue Anita Antipan, de Caleta Olivia, quien arribó a la meta a más de 9 minutos de la ganadora.

Un total de 180 corredores tomaron parte de esta exigente prueba, corredores provenientes de Esquel, Trevelin, Caleta Olivia, Bariloche, Neuquén, Gualjaina, El Bolsón, Las Golondrinas, Comodoro Rivadavia, Perito Moreno, Rada Tilly, Lago Puelo, San Martín de los Andes, Trelew, El Maitén, Corcovado, Puerto Madryn, General Roca y la localidad de Tecka.

La clasificación final de la carrera en todas sus categoría se podrá consultar a travÉs del siguiente link: ESQUEL 360 BIKE FEST - TIEMPOS OFICIALES